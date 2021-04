Ny iPad får vild pris

OPGRADERING: Der er bærbare kræfter i den nyeste iPad Pro-serie - men du skal til lommerne, hvis du vil have den bedste udgave

Der var engang, hvor en tablet bare var en tablet. Jo, der var da lidt forskel på skærmen og de interne muskler. Men bortset fra størrelsen på displayet var mange tablets blot en forvokset smartphone.

Den udvikling har særligt Apple imidlertid ganske effektivt lagt i graven de seneste år ved at øge afstanden markant mellem en basis iPad til under 3000 kroner og så iPad Pro-serien, der koster fra lidt under 7000 kroner og op.

M1-processor sidder i alt

Tirsdag aften satte den amerikanske techgigant så turbo på netop Pro-serien, hvilket betyder, at priserne nu slutter ved vanvittige 19.099 kroner.

For de penge får du den nyeste 12,9 tommers model med et mini-LED-display, 16 gigabyte RAM og to terabyte intern lagerplads. Og så er den mobile forbindelse 5G, der i teorien giver dig hurtigere hastigheder, når du er på farten.

Altså hvis ellers 5G-netværket faktisk dækkede mere end det indre af København og andre større byer, som mange mobilkunder i dag oplever.

Du kan sikkert klare dig med langt mindre lagerplads, det halve i RAM og droppe 5G-forbindelsen.

Den vigtigste nyhed i de dyreste iPads er nemlig processoren, som uanset specifikationer - og både i 11 og 12,9 tommers udgaven - nu er udstyret med en M1-processor.

Lover bedre hastigheder

Processoren sidder allerede i de nyeste MacBook-bærbare og Mac Mini.

Den er med god grund blevet rost for at være markant hurtigere, end de processorer som Intel har leveret til Apples computere.

Om M1-processoren også bliver samme succes i Apples mobile enheder, der i dag understøttes af Bionic-chippen, må tiden så vise.

Den mobile chip, som Apple også har udviklet, giver nemlig allerede meget hurtigere hastigheder og gode batteritider på de eksisterende iPads og iPhones.

Løftet fra eventen tirsdag aften er en op til 50 procent hurtigere processor.

Den indbyggede grafikchip er angiveligt 40 procent hurtigere end før. Vi får se.

Første dom: Dyr salgsgas

Jeg tør dog allerede nu love dig, at hvis du har en iPad, der er et par år gammel eller nyere - og du er glad for den - så spar pengene.

Salgsgassen, som Apple er mestre i at producere, gør kun din pung lettere. I praksis vil mange kunne klare sig uden nyhederne.

Du kan læse om de nye meget tyndere iMacs-bordcomputere i farver her.

Du kan se et kort resume af eventen her. Video: YouTube

