Ny OnePlus: Sådan ser den ud

OnePlus vil om mindre end to uger offentliggøre deres kommende OnePlus 9-serie, men allerede nu er der lækket billeder af det, som ligner officielle pressefotos, skriver MereMobil.dk.

OnePlus 9 Pro er afsløret i sort, grøn og sølv, mens OnePlus 9 ses i sort, blå og lilla.

Brugt smartphone: Find den bedste

Det tyder på, at vi blandt andet kan glæde os til et quad-kamera med LED-flash. OnePlus har tidligere bekræftet, at hovedsensoren er en Sony IMX789 sensor på 48 megapixels og ultravidvinkels sensoren er en 50 megapixels Sony IMX766

Det ventes, at begge modeller kommer med Qualcomm Snapdragon 888 processoren, 4.500 mAh batteri og vil understøtte 65 watts hurtigopladning. OnePlus 9 Pro vil også understøtte trådløs opladning, hvilket er uvist om den 'almindelige' OnePlus 9 også vil.

Kilde: WinFuture

Billig højttaler er lokkemad

Foruden OnePlus 9 og OnePlus 9 Pro, så ventes det også, at OnePlus lancerer en budgetvenlig variant, der måske får navnet OnePlus 9R, OnePlus 9E eller OnePlus 9 Lite.

OnePlus annoncerer de nye modeller tirsdag den 23. marts 2021.

Kilde: WinFuture

Investerer stort i mobilkameraer