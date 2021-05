Ny teknologi: Kampzoner ligner computerspil

Den amerikanske hær har indkøbt et nyt højteknologisk nightvision-system, der i påfaldende grad ligner noget fra et computerspil

En ny computerspilslignende krigsteknologi bliver netop nu udrullet i den amerikanske hær. Amerikanske soldater får nemlig i øjeblikket opgraderet deres udstyr med en ny generation af nightvision-teknologi, som får krigszoner til at ligne computerspil.

Den nye teknologi, der monteres som et kikkertsigte direkte på soldaternes hjelme, kan bl.a. generere glødende omrids af mennesker, bygninger og omgivelser, sådan som man også kender det fra computerspil som 'Tron' eller 'Halo'.

Det skriver Washington Post.

At teknologien minder om computerspil er da også en selvstændig pointe for producenten, Elbit Systems.

- Det tilføjer gaming-elementer, som de unge kender fra videospil. Nu får de så lov at bruge det, når de går ind i hæren, siger Elbits direktør Erik Fox til Washington Post.

Den nye gadget fungerer ved at forstærke de lyskilder, der er tilstede – fx fra månen, stjernerne eller lyskilder på jorden. Kikkerten kan opfange selv meget små mængder af fotoner fra genstande, der ellers ville opfattes som mørke. Når fotonerne passerer gennem kikkerten, bliver de omdannet til elektroner, som forstærkes, inden de passerer en fosforbeklædt skærm, der skaber billedet.

Tidligere har man brugt grøn fosfor til nattesynskikkerter, hvilket giver det grønlige billede, man kender fra traditionelle nightvision-systemer, men Elbits nye teknologi anvender hvid fosfor, som giver bedre kontrast og større skarphed på billederne.

Fosforteknologien kombineres derpå med termiske billeder, augmented reality samt en række teknologier kendt fra smartphones for at skabe det futuristiske computerspils-look.

Indtil videre har Elbit tegnet en kontrakt på omkring 422 millioner dollars med den amerikanske hær. Der går dog nok noget tid, før teknologien finder vej til rigtige krigszoner.

- Det er et nyt stykke teknologi, og vi vil sikre os, at alle får tid til at få den fornødne træning, siger Blake Gaughan fra den amerikanske hær.