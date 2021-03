Nye på vej

Apple ventes at holde en digital event allerede i næste uge - det kan betyde nye AirPods, iPads og computere

Hos kinesiske OnePlus skæver man i disse dage nervøst mod Apple.

For hvis rygtesmedene har ret i deres forudsigelser, lancerer Apple nye produkter samme dag, som OnePlus sender sin OnePlus 9-serie og et smartur på gaden, nemlig på tirsdag i næste uge.

Og hvis nogen kan skygge for andre, er det netop Apple. Ikke mindst hvis det som ventet ender med en håndfuld af nyheder ved den digitale event.

Der er således flere kendte produkter i spil.

Ikke mindst in-ear-hovedtelefonen, AirPods, der kan komme i en billigere udgave af den dyreste model, AirPods Pro, hvor det største 'offer' er den aktive støjreduktion. Men også nye AirPods Pro med forbedret indmad og et let forandret design er en mulighed.

Mest sandsynligt er en opdatering af serien af iPads, hvor alt fra minien til de dyreste Pro-modeller kan blive forandret.

iPads Pro (t.v.) i både 11 og 12,9 tommers udgaven kan stå foran en opdatering, der primært giver modellerne et bedre display. Foto: Steven Senne/Ritzau Scanpix

iPads Pro kan få bedre displays og måske en bedre processor, mens det overvejes at rykke rundt på størrelserne og designet af de mindre modeller, hvilket kan betyde et farvel til minien, som vi kender den.

Uanset nyhederne vil Face ID fortsat være den bærende adgangsmetode i de dyreste iPads og Touch ID i de billigste.

Og så er der computerne, hvor Apple sidste år satte sig effektivt på dagsordenen med sin meget roste M1-processor.

Den gav markant bedre batteritider og hurtigere computere i de modeller, som processoren først blev brugt i, nemlig MacBook Pro, MacBook Air og Mac Mini.

Men hverken iMac-serien, Mac Pro eller 16 tommers udgaven af MacBook Pro fik glæde af M1. Det kan ske nu.

Forklaringen på fravalget sidste år er nemlig, at den første udgave af M1 ikke kan levere den bedst mulige grafikkortløsning. Og kan heller ikke have flere end to Thunderbolt-/USB 4-porte. Endelig er processoren begrænset til maksimalt 16 gigabyte RAM.

Det kan en opgraderet M1-processor imidlertid løse. Spørgsmålet er så, om den kommer nu? Eller om alene iMac i en tyndere udgave med den oprindelige M1-processor lanceres i næste uge?

Samme usikkerhed gælder de længe ventede sporingsbrikker kaldet AirTags og et muligt nyt Apple TV. Vi bliver klogere i næste uge.

