Ombudsmand: Techgigant overvåger dig ulovligt

Sony har givet sig selv lov til ubegrænset at indsamle data om kunderne via 15 produkter - men den går ikke, mener Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden har tvunget techgiganten Sony til at fjerne urimelige vilkår om dataindsamling fra 15 produkter, som danske forbrugere kan købe.

Hidtil har firmaet ifølge ombudsmandens afgørelse i praksis givet sig selv lov til ubegrænset at indsamle data, fordi kunderne ikke har kunne aktivere og bruge produktet, hvis de ikke accepterede vilkårene om dataindsamling.

Ændrer vilkår

Men den går altså ikke, har ombudsmanden nu afgjort. Og Sony har derfor ændre vilkårene for at bruge 15 forskellige Blu-ray afspillere og højttalere.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, vurderer i en udtalelse om sagen, at vilkårene var 'formuleret uklart og uforståeligt, og de indebar en betydelig skævhed i forholdet mellem Sony og forbrugerne.'

Ubegrænset adgang

Hun kritiserer også, at kunderne først efter købet af produkterne opdagede, at 'Sony og unavngivne tredjemænd' havde 'ubegrænset adgang til at indsamle og overvåge data fra brugernes computere og enheder, der var koblet sammen med Sonys software.'

Sony forsvarer sig med, at firmaet alene har indsamlet data for 'at sikre produkternes funktionalitet'.