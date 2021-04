Opdater i dag: Gør din iPhone sikrere

iPhone: Sådan opdaterer du

Din enhed skal være tilsluttet wi-fi, opladet og normalt også tilsluttet strømkablet.

Sørg for at dine vigtigste data på enheden er sikkerhedskopieret - hvis noget går galt i opdateringen, risikerer du at miste alt.

Gå i Indstillinger > Generelt > Softwareopdatering.

Følg vejledningen.

Ovenstående virker også på iPad, som der ligeledes er ny software til i dag.