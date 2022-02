Opdateringer kan tage otte timer

Et blogindlæg fra Microsofts har vakt opsigt.

Her beskriver en ledende softwareingeniør, hvordan de har brugt store mængder tid og ressourcer på at finde ud, hvorfor så mange Windows-enheder ikke har de nyeste opdateringer.

Konklusionen er, at det er 'meget usandsynligt', at enheder, som ikke er forbundet med internettet i op til otte timer ad gangen, vil opdatere ordentligt, skriver David Guyer i bloggen.

Omkring halvdelen af alle Windows 10-enheder, som ikke længere bruger en understøttet version, bruger ikke tid nok online til at downloade og installere opdateringer ifølge Microsofts egen data. Foto: Microsoft

Et problem at folk slukker

Det kræver tilsyneladende mindst to timer uden afbrudt forbindelse samt seks timer yderligere at installere 'kvalitets- og featureopdateringer'.

Et af problemerne er, at brugerne slukker for deres computer, når de f.eks. går hjem fra arbejde.

- Understreg vigtigheden i af at holde deres enheder forbundet, så deres enheder kan forblive beskyttet, og de kan forblive produktive, skriver David Guyer tydeligt rettet mod professionelle Windows-brugere og opfordrer samtidigt til, at man ikke skal sætte sin computer i slumretilstand alt for hurtigt.

Det er vigtigt for it-sikkerheden, at man opdaterer sin software til de nyeste versioner. Både for fejlrettelser, men også fordi ondsindede hackere konstant finder nye huller.

Hvis din computer bliver ved med at påminde dig om nye opdateringer, kan det være, fordi din forbindelse er for langsom, eller fordi du er online i for kort tid ad gangen.

Et af Microsofts egne løsningsforslag er, at man lader sin computer stå tændt natten over, mens den er forbundet til internettet.

Windows 11-opdateringer er generelt mindre end Windows 10's på grund af Microsofts nyere kompressionsteknologi. Foto: Microsoft

De fleste tager under en time

Flere brugere brokker sig over Microsoft i kommentarfeltet og efterspørger en bedre løsning.

Indlægget har desuden fået flere internationale fagmedier til tasterne, og det har forfatteren lagt mærke til.

- Dette indlæg har skabt en opfattelse af, at det tager otte timer at downloade, installere og genstarte for at blive opdateret, men i realiteten starter og slutter de fleste opdateringer på under en time, skriver David Guyer i en kommentar til sit eget indlæg.

- De seks 'samlede tilsluttede timer' (ikke otte), som jeg skrev i mit indlæg, er baseret på undersøgelser, som inkluderer enheder, der sjældent bruges, ofte kun er online i et par minutter ad gangen, har uregelmæssigt internetforbindelse og ofte kører på strøm fra et batteri, skriver han.