Pas på: Domænefuskere får nyt navn

Forsøger lige nu at narre penge ud af danske netbrugere under navnet IDS Denmark - tidligere kaldte de sig DNS Denmark

Da Ekstra Bladet sidste år advarede mod 'firmaet' DNS Denmark, skete det med et klart råd: Lad være med at handle med eller betale bagmændene penge.

Dengang blev tusindvis af danske netbrugere spammet med en mail, der var et digitalt fupnummer, kunne Ekstra Bladet dengang afsløre fra adskillige ofre. Men den kritiske omtale har tilsyneladende ikke stoppet fidusen.

Nu sker det bare under et nyt navn, men med samme indhold i beskederne, som bagmændene sender for at få særligt mindre firmaer til at købe et ubrugeligt og alt for dyrt domænenavn.

Det sker også fortsat med en løgnagtigt besked om, at 'firmaet' kan stoppe registreringen af et domæne, der ligner det, som de danske netbrugere har som et .dk-domæne.

Mest markante forskel - udover navneændringen - er, at prisen nu er steget en smule, som man kan se af brevet her. Den fysiske adresse, som de ukendte domænefuskere bruger som alibi, går i øvrigt fortsat til et Regus-kontorhotel. Denne gang i Albertslund og ikke som tidligere ved Nørreport i København.

Regus bliver ifølge tidligere udtalelser til Ekstra Bladet om sagen misbrugt og har angiveligt ingen aftaler med bagmændene.

Digitalt fupnummer rammer Danmark

Samme fupnummer som før

Fupnummeret ramte sidste år også privatpersoner og firmaer i blandt andet Sverige, Finland og Tyskland. Igen med adresse på Regus-kontorhoteller. Og metoderne fik dengang flere af de ramte i Danmark til at dele en skarp advarsel på Trustpilot.

I mailen fra sidste år og i dag trues netbrugere, der allerede ejer et .dk-domæne, med, at hvis de ikke køber et tilsvarende .com-domæne, så kan det få 'vidtrækkende konsekvenser.' For eksempel 'forvirring i søgemaskinerne eller skade på omdømme.'

Der findes nemlig ifølge mailen en anden person, som vil købe det .com-domæne, der ligner det danske. Men DNS Denmark har heldigvis løsningen på problemet: Betal os nogle penge.

Så registrerer DNS Denmark .com-domænet i ti år og 'afviser' den anden person, som har anmodet om at få .com-domænet registreret.

Hvis man ved bare en smule om, hvordan domæner bliver registreret, er det nemt at se, at mailen fra DNS Denmark er det rene vrøvl. Et tjek af de domæner, som firmaet siger, at andre vil registrere, viser således, at de ligger frit tilgængelige og kan købes af hvem som helst uden at bruge DNS Denmark.

Normalt køber man også et domæne for et år ad gangen, hvorfor det er en meget dyr løsning med ti års abonnement, som DNS Denmark tilbyder.

Hvis man har været i kløerne på firmaet, kan man melde det til Forbrugerombudsmanden. Ekstra Bladet har siden sidste sommer forsøgt at få bagmændene i tale, men intet svar modtaget.

De holder sandsynligvis til i Holland.