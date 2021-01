Red din mobil fra kulden

Når kulden og vinteren rammer landet med temperaturer under frysepunktet, er det ikke kun dig, som fryser. Det gør din smartphone også. Særligt batteriet lider gevaldigt i kulden.

Du har måske lagt mærke til, at din telefon pludselig løber tør for strøm, selvom den burde have masser af batteri tilbage. I hvert fald ifølge batteriindikatoren.

Der en logisk forklaring på dine strømproblemer, når det er koldt. Batterierne i mobilerne er af typen lithium. Inde i batterierne sker en kemisk proces, hvor ioner flyver rundt og skaber strøm.

Bliver batteriet koldt, sker dette langsommere, og der skabes derfor mindre strøm. Så simpelt er det.

Følger Apple: Fjerner laderen

Fem gode kuldetips Opbevar ikke en kold telefon for tæt på huden, da den varme kropstemperatur kan være med til at skabe kondens. Læg derfor hellere mobilen i jakkelommen. Har du placeret din mobil et koldt sted længe (f.eks. i bilen natten over), så 'tø' den langsomt op igen. Det kan forhindre, at der dannes fugt/kondens. Sørg for batteriet er ladet helt op inden du går ud i kulden, da frostgraderne aflader batteriet hurtigere end normalt. Ellers medbring en powerbank. Undersøg hvor lave temperaturer din mobiltelefon er designet til at fungere i. Tjekker du brugsanvisningen, så må Apples iPhone ikke benyttes i frostvejr, mens blandt andet Samsung oplyser, at deres telefoner fungerer ned til minus 10 grader. Udsæt ikke telefonen for store temperaturskift. Hold den 'varm', men ikke for varm. Smartphones og deres batterier kan hverken lide frostvejr eller høj varme. Optimalt skal mobilen opbevares tørt og mellem 10 og 40 grader - altså hverken direkte i solen eller meget koldt sted. Er du på ski, så anbefales en lomme tæt på kroppen - men vær igen opmærksom på kondensfaren.

Apples vilde plan: Bygger iPhone om

Vent med at oplade

Du kan modvirke denne proces ved at sørge for, at smartphonen ikke bliver kold. En yderlomme er derfor ikke det mest hensigtsmæssige sted at opbevare telefonen. Har du en inderlomme, er den tæt på dig og din kropstemperatur. Du kan også lægge telefonen i en 'sovepose' af stof eller lignende.

Bliver dit batteri rigtigt koldt, er det en god idé at vente med at oplade batteriet, til det atter har nået normaltemperaturen. Er batteriet for koldt, kan det i værste tilfælde betyde, at batteriet kortsluttes. Heldigvis sker det kun i ekstreme tilfælde.

Ny Samsung-mobil ligner et hit

Du skal passe på kondens skader, der kan forekomme, når mobilen benyttes udenfor i kolde temperaturer, og den efterfølgende lægges i en lomme.

Det kan også være, at den er ekstrem kold og derefter varmes op indendørs, når du skal tjekke alt det, du er gået glip af ude i kulden. Disse skader kan være en dyr fornøjelse og dækkes ikke af reklamationsretten.

Dårlig mobildækning? Sådan løser du det

Billigt 4K-tv imponerer

Sådan virker prislinks i denne artikel Denne artikel indeholder affiliate links til Ekstra Bladets samarbejdspartner PriceRunner. Når læserne klikker på disse links, modtager vi en mindre betaling. Samarbejdet har ingen betydning for, hvilke tests eller techhistorier vi bringer - eller en eventuel bedømmelse af et produkt. - redaktionen

Lynhurtig bærbar fra Apple: Den skal du vælge