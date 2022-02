Retter grov fejl: Snart spørger Apple igen

Vil du hjælpe Apple med at gøre Siri bedre?

Det spørgsmål får du, når du installerer eller åbner styresystemet iOS 15 på din iPhone første gang.

Siger du ja tak, giver du Apple mulighed for at gemme bidder af optagelserne, som bruges til at forbedre telefonens stemmekontrolfunktion.

Siger du nej, bliver hverken optagelserne eller transskriptionerne fra Siri gemt.

Eller sådan burde det i hvert fald være.

Apple deaktiverede deling af optagelser, efter fejlen blev opdaget. Foto: Apple

Men en fejl, som blev introduceret med iOS 15, betød, at funktionen blev aktiveret på nogle enheder, selvom brugeren aktivt havde takket nej. Det skriver det internationale tech- og businesssite ZDNet.

Spørger dig igen

Ifølge mediet blev fejlen rettet med 15.2-opdateringen, der blev frigivet i november sidste år, og Apple har efterfølgende slettet de optagelser, der blev samlet ved en fejl.

- Med iOS 15.2 deaktiverede vi indstillingen 'Gør Siri og Diktering bedre' for mange Siri-brugere, mens vi rettede en fejl introduceret med iOS 15. Denne fejl aktiverede utilsigtet indstillingen for en lille del af enheder, oplyser Apple til ZDNet.

- Siden vi identificerede fejlen, er vi stoppet med at bruge optagelserne, og vi sletter al lyd fra berørte enheder, lyder det.

Dette skulle ifølge mediet også være grunden til, at man på ny får en forespørgsel, om man ønsker at dele optagelser med Apple, når man installerer den nyeste software iOS 15.4, der i øjeblikket er i beta.

Der er endnu ikke sat dato på udgivelse, men noget tyder på, at den kommer i marts.

Kritiserer Apple

Apple oplyser ikke, hvor mange brugere der er ramt af fejlen, og det kritiserer techmediet The Verge ifølge Tek.no.

- Det her virker som en fejl, Apple eksplicit burde advare alle sin brugere om og opfordre dem til at sikre, at deres iPhones har den nyeste software. Men i stedet er de tavse omkring, hvor mange der er ramt og hvornår. Uden transparens er det umuligt at sige, hvem der har fået optaget samtaler og er blevet lyttet til af Apples ansatte, selvom de har bedt om præcis det modsatte, skriver The Verge.