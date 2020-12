Sæt en prop i nettets humbug

Der er tilsyneladende ingen ende på de tricks, som nettets digitale klamphuggere vil bruge for at få det næste offer i nettet. Og desværre har de fortsat alt for nemt med deres forehavende.

For hvis man troede, at netbrugerne i 2020 havde overhånden efter de seneste års talrige eksempler på metoderne, og på hvordan man forsvarer sig, er virkeligheden en ganske anden.

Politiet får flere anmeldelser end nogensinde. Og Ekstra Bladets tipsboks er hver uge fyldt med henvendelser fra ofte ulykkelige læsere, der har tabt ganske betydelige beløb.

Ekstra Bladets læsere mødte sidst på året fiskehandleren Patrick Wendin, der var fanget af et dyrt abonnement hos domænefirmaet Optimeo. Sagen er ikke slut, da han fortsat kæmper med firmaet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Trick 1: NemID-fup

En af årets triste tendenser er de opkald og mailbeskeder, der har fået særligt ældre netbrugere til at udlevere koderne til deres NemID, hvorefter deres konti er blevet tømt, aktier solgt, og dyre lån og indkøb foretaget i deres navn.

I nogle tilfælde har svindlerne også udnyttet offentlige computere på bibliotekerne til at sikre sig store beløb. En metode, som Ekstra Bladet allerede i 2017 afslørede som en udbredt fælde, uden at problemet blev løst.

De fleste NemID-sager kunne imidlertid være løst ved, at man som netbruger aldrig - og jeg mener aldrig - deler følsomme data som NemID, personnummer og kreditkortkoder med folk, der ringer eller skriver uopfordret til dig.

Trick 2: Narret til kontrakt

I mere end 30 artikler afdækkede Ekstra Bladet i år sagen om Marketing Saver, hvor tre digitale lykkeriddere ringede en række af mindre erhvervsdrivende op og narrede dem til at skrive digitalt under på en kostbar kontrakt.

Firmaet er i dag konkurs, men det skete alene, fordi der var beviser nok til at afsløre forsøget på at årelade firmaerne for penge. I de fleste andre tilfælde ender uerfarne og nystartede iværksættere i stedet med at hænge på regningen, hvis de har sat deres underskrift på en kontrakt

Det er i retten ingen undskyldning, at man ikke har læst kontrakten. Bedste selvforsvar er derfor aldrig - og jeg mener aldrig - at underskrive nogle former for papirer uden at have læst dem meget grundigt.

Trick 3: Lokkende gevinst

Vi elsker rabat og adgangen til en nem gevinst. Og det ved svindlerne, der laver hurtige penge med dyre abonnementsfælder eller mails, hvor man lige skal betale et lille beløb for at få gevinsten.

Det er bare ren fup.

