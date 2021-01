Samsung kopierer OnePlus

Der gik ikke mange timer med Galaxy S21 i hænderne, før det slog mig: Samsung har lavet en OnePlus-telefon.

Og inden inkarnerede tilhængere af topmodellerne fra den sydkoreanske techgigant bliver sure på mig, så skal vurderingen altså opfattes som stor ros.

OnePlus, der kommer fra Kina, har nemlig de seneste år skabt sig et anerkendt image som producent af mobiltelefoner, der både i design, funktioner, interne muskler og ikke mindst prisen rammer i smørhullet mellem for dyrt og for billigt.

Følger Apple: Fjerner laderen

Har lært af de andre

Samsung har forsøgt at forsvare sig med Galaxy A-serien, men har ikke ramt så præcist, som S21 gør. Og nej, der er ikke tale om en direkte kopi af OnePlus.

Derimod viser valget af byggematerialer, teknologien og ikke mindst prisen, at ’den største dreng i mobilklassen’ ved, at forbrugerne ikke længere er til salg for slesk tale om avancerede nyheder, ingen alligevel får brug for.

Det har i min bog været problemet med de tidligere generationer af dyre Galaxy-modeller. Alt det ekstra, der er blevet smidt på bordet for at retfærdiggøre overprisen, har enten været uinteressant eller direkte irriterende for mig som bruger.

Galaxy S21 er basismodellerne i serien og billigst. Pr-foto

Ny Samsung-mobil ligner et hit

Farvel dumme Bixby

Den værste idé nogensinde er således Bixby-systemet, der var Samsungs dødsdømte forsøg på at lave sin egen stemmetjeneste. Hold da op noget møg.

Bixby-knappen forsvandt heldigvis sidste år, og nu er Googles menu med nyheder, vejr og andre nyttige oplysninger i al ubemærkethed flyttet ind på telefonen. Jeg var faktisk overrasket, da den dukkede op med et strøg mod højre på hjemmeskærmen.

Tilbage er også den flade skærm og et design og materialer, mange vil blive glade for at have i hånden. Og nej, Galaxy S21 er ikke den hurtigste telefon, du kan få. Eller modellen med det bedste kamera.

Den er i stedet det, som OnePlus i årevis har formået at være: God nok til de fleste.

Her er iPhonen der hitter

For dyr i forhold til andre

Heri ligger imidlertid også det bedste argument mod at investere i Galaxy S21. At være god nok kan andre sagtens finde ud af. Har jeg nævnt OnePlus?

For selvom prisen for en 128 gigabyte model nu ligger på lidt over 6000 kroner, er det faktisk alt for meget, når man ser på, hvad selv bedre OnePlus-modeller koster. Og hvor der følger en hurtiglader med i købet. Tag den Samsung!

Her sker der noget Forventningerne til salget af Galaxy S21-serien er på forhånd afdæmpet. Men det bør ikke gælde den nye in-ear-hovedtelefon kaldet Galaxy Buds Pro. De første anmeldelser tyder nemlig på, at Samsung har lavet en ægte AirPods Pro-klon.

