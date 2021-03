Samsung og Apple æder Danmark

Der tegner sig mere og mere et billede af et duopol på det danske mobilmarked. Blandt andet når vi ser på top-10 listerne fra teleselskaberne. Samsung og Apple fylder stort set alle pladser med enkelte undtagelser, skriver MereMobil.dk.

I februar 2021 kan vi se OnePlus Nord i bunden af hitlisten hos 3, mens Huawei P30 Pro er i den nederste del af top-10 ved YouSee. På resten af pladserne står der enten Apple eller Samsung.

De seneste 12 måneder er det første gang, at top 10-listerne næsten udelukkede udgøres af Samsung- og Apple-produkter.

Naturligvis sælges der også telefoner, som ikke når ind på top-10, hvorfor man ikke kan konkludere, at ingen andre producenter har en chance. Det kan dog konkluderes, at konkurrenterne virkelig skal sætte hårdt ind, hvis de skal have en chance for at vække interessen hos danskerne.

Artiklen fortsætter under boksen...

Ny OnePlus lækket

Kun 10 procent tilbage

Når vi kigger på det samlede mobilsalg i Danmark i hele 2020, bliver duopolet meget tydeligt.

Apple sad på 69,4 procent af smartphone-omsætningen i 2020, mens Samsung tog 19,8 procent, hvilket efterlader 10,8 procent til deling mellem producenter som Sony, Nokia, Motorola, OnePlus, Huawei m.fl.

De 10,8 procent svarer i øvrigt til en omsætning på cirka 845 millioner kroner.

Når 2020 sammenlignes med 2019 gik omsætningen hos Huawei 53 procent tilbage, mens Apple og Samsung vækster med henholdsvis 14 og 22 procent.

Tallene stammer fra en GfK-markedsanalyse, der dækker hele det danske mobilmarked, som MereMobil.dk har indsigt i.

Billig mobil? De er værd at købe

Teleselskabernes top 10 3 (Hi3G Danmark) iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 Mini iPhone SE iPhone 11 Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S41 OnePlus Nord Telenor iPhone 11 iPhone SE Samsung Galaxy A21s iPhone 12 iPhone 12 Pro Samsung Galaxy A51 iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Mini Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy S21 Telia Samsung Galaxy S20 FE iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 11 Samsung Galaxy S21 iPhone SE Samsung Galaxy S21 Ultra iPhone 11 Pro YouSee iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone SE iPhone 12 Mini Samsung Galaxy A41 iPhone 11 Huawei P30 Pro iPhone 12 Pro Max Samsung Galaxy S20 FE Samsung Galaxy S20 Kilde: MereMobil.dk Vis mere Luk

Hun gør din mobil dyrere