Seksstjernet højttaler åbner din øl

Der er ikke noget værre, end en gadget der vil for meget.

Sådan et farverigt stykke plastik, der har et hav af funktioner, men i sidste ende svigter med alt det, der faktisk betyder noget.

Sådan kunne vores test af JBL's nye alt-i-en højttaler, PartyBox On-The-Go, nemt være endt. Men det endte med et helt andet og meget positivt resultat.

Bærestrop, solide knapper, god lyd og endda en kapselåbner er med i højttaleren, som får topkarakter i vores test. Foto: Linda Johansen

Farverig konstruktion

For efter at have været nogle uger i hænderne på et par helt unge testere, må man sige, at JBL har ramt i plet med højttaleren, der koster 2299 kroner.

Den bærbare og batteridrevne Bluetooth-højttaler er nemlig særdeles velspillende, utroligt nem at bruge og sætte op. Og så er den nøjagtig så farverigt og sjovt bygget, som indpakningen lover.

Farverne skifter efter musikken og den indstilling, du har valgt. Foto: Linda Johansen

Meget anvendelig

Det betyder dog ikke, at PartyBox On-The-Go udelukkende er anvendelig for teenagere med appetit på en højttaler, der kan lyse som et diskotek. Og som du kan bruge til at synge med via den medfølgende trådløse mikrofon.

Naturligvis kan det farverige udtryk skræmme de mere konservative og ældre brugere væk. Men lyden, den stænksikrede beskyttelse og skulderstroppen gør det også til en gadget, man kan slæbe med sig på båden, i sommerhuset, i værkstedet eller bruge på arbejdspladsen til at sikre lyden under præsentationer og møder.

Sådan betjenes knapperne på toppen af højttaleren. Pr-foto

Det skal du vide Højttalerens enheder: 1 x 25 tommers bashøjttaler + 2 x 1,7 tommers diskanthøjttalere Udgangseffekt: 100 watt Frekvensområde: 50 Hz - 20 kHz Mål (mm - B/H/D): 489 x 244,5 x 224 Vægt: 7,5 kilo Bluetooth: 4.2 Musikafspilning via USB-stick: Ja AUX-stik: Ja Batteritid: Op til seks timers musikafspilning Opladningstid: Op til 3,5 timer Mulighed for stereo (to højttalere koblet sammen, red.): Ja Stænksikker: Ja, IPX4 Vis mere Luk

Den trådløse mikrofon kom ikke meget i brug hos vores testere, men den er et sjovt stykke ekstraudstyr, der altså følger med i salgskassen. Foto: Linda Johansen

Oplagt gave

Der er med andre ord mange ting, vi kan lide ved JBL-højttaleren, der samtidig virker solidt og logisk bygget.

Producenten har tænkt over, at der kan komme væsker i nærheden af sårbare indgange og knapper, som derfor er godt beskyttet med plastik og dækket af.

Til prisen får du samtidig en lydoplevelse, der både i diskant og bas danner et ganske bredt lydbillede.

Det er rigtigt godt og med til at gøre PartyBox On-The-Go til den oplagte gave til teenageren og andre med ung lyd på hjernen.

