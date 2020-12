Siger op på Twitter

Den kinesiske techgigant Huawei lider et nyt nederlag i Danmark.

For kort tid siden fortalte firmaets kommunikationschef, Tommy Zwicky, på Twitter, at han vil sige op i dag. Et job, han tiltrådte i juli 2020:

Tommy Zwicky bekræfter over for Ekstra Bladet, at opslaget er korrekt, men han vil først senere i dag sige mere om baggrunden for sin opsigelse.

Ekstra Bladet forsøger også at få en kommentar fra Huaweis ledelse i Danmark.

Stopper omstridt samarbejde

Tommy Zwicky var i en årrække kendt som en fremtrædende børnevært på DR, men skiftede senest til den udsatte post som talsmand for Huawei i Danmark. Foto: Agnete Schlichtkrull /DR

Ifølge et andet opslag på Twitter fra DR-journalisten Henrik Moltke er begrundelsen angiveligt en uoverensstemmelse om undertrykkelsen af det store muslimske Uighur-mindretal i Kina, der nu har ført til den pludselige opsigelse:

Henrik Moltke spurgte tidligere på måeden Tommy Zwicky, hvordan han og Huawei forklarer, at firmaet har været involveret i at lave ansigtsgenkendelse, der kan 'spotte en muslim' for de kinesiske myndigheder.

Kommunikationschefen svarede i et tweet, der nu er slettet, men gemt af DR-journalisten:

'Det kan jeg ikke. Og derfor har jeg opsagt min stilling. Mvh Tommy'.

Skærmdump fra Twitter

Respekt for beslutningen

Og beslutningen kommer ikke bag på teleanalytiker John Strand, der i en årrække kritisk har fulgt Huawei tæt.

- Jeg har sgu respekt for manden, siger John Strand til Ekstra Bladet.

- Men jeg har også lidt ondt af ham, at han er endt i den her situation. For det er jo gået op for ham, at han er blevet købt til at stå i spidsen for nogle værdier og handlinger i Huawei, som han helt sikkert ikke kan stå inde for.

Hårdt ramt i Danmark

Ifølge teleanalytikeren kan Tommy Zwicky med rette føle sig misbrugt til at gøre Huawei pænere, end firmaet faktisk er.

- Kinesiske firmaer og det kinesiske styre vil gerne købe folk fra den vestlige verden til at få dem til at fremstå renere, end de faktisk er.

- Og det her er jo blot det seneste slag mod Huawei i Danmark, der snart kan holde julefrokosten på den lokale grill. Større er de ikke.

Advarer kunder mod Huawei

Hold jer væk

John Strand har samtidig et klart råd til dem, som det kinesiske firma nu forsøger at få til at overtage posten som dansk kommunikationschef:

- Hvis Huawei havde været en brugtvognsforhandler, ville FDM advare mod dem i stor stil.

- Så hvis man taler om at prostituere sig i et kommunikationsjob, er det her jobbet som luksusluder, lyder hans advarsel til kommende kandidater.

