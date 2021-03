Det amerikanske teleselskab Verizon giver nu kunderne et noget alternativ råd: Slå 5G fra på din 5G-telefon.

Og det er ikke, fordi firmaet frygter, at kunderne tager skade af teknologien. Det gør derimod batteritiden på deres mobiltelefoner, skriver The Verge.

Tilsyneladende fik Verizon dog hurtigt kolde fødder efter at have delt rådet i et tweet. I dag er det nemlig slettet.

Her er det tweet, som Verizon delte med sine kunder, hvor de blev instrueret i, hvordan de kunne slå 5G fra og aktivere 4G (LTE, red.). Nu er det slettet igen. Skærmdump

Et skud i foden

Forklaringen er naturligvis, at teleselskaberne sammen med mobilproducenterne har travlt med at markedsføre 5G som den nyeste og bedste teknologi.

Derfor er det nærmest som at skyde sig selv i foden, hvis man opfordrer de selvsamme kunder til at slå 5G fra, hvilket flere gjorde selskabet opmærksom på på Twitter. For hvad skal man så bruge sin 5G-telefon til, hvis den ikke er i stand til at holde på strømmen?

Det er dog en god pointe i rådet. Særligt fordi udbredelsen af 5G-master lige nu er meget begrænset, hvilket betyder, at telefonen bruger strøm på at lede efter og skifte mellem 4G og 5G.

Derfor har blandt andet iPhones allerede nu en funktion, der automatisk skifter netværk og selv sparer på strømmen mere effektivt, end hvis funktionen er slået fra.

