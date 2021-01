Slagtes for telekaos

TIP OS: Er du ramt af problemerne eller ansat hos Norlys og Stofa? Del din historie i en mail til tech@eb.dk - fortrolighed gives, hvis det ønskes

Tusindvis af jyske tv- og internetkunder risikerer i disse uger at få sort skærm, fordi de ifølge Norlys ikke har reageret på et brev, som energi- og telekoncernen Norlys i efteråret 2020 sendte til 110.000 Waoo-kunder.

Men mange af dem, som faktisk reagerede og valgte Norlys-selskabet Stofa som ny leverandør, mener i dag, at produktet, de har købt, er dårligere end før.

Kundeservice tager samtidig alt for lang tid at komme i kontakt med, hvis det overhovedet er muligt, mener de.

De seneste dage har Ekstra Bladet således modtaget en række tips fra vrede kunder, der oplever dårligere tv-signal, ringere internetsignal og store problemer med at få brugbare svar og løsninger fra Norlys og Stofa. Også priserne og den binding, kunderne udsættes for, får kritik.

Et tjek af de to søsterselskaber på Trustpilot tegner det samme billede, hvor adskillige kunder reelt slagter firmaerne for at svigte deres opgaver.

Hos Norlys går klagerne blandt andet på, at flere føler sig vildledt til at vælge Stofa som ny leverandør. Hos Stofa handler mange klager om dårligt udstyr og manglende forbindelse.

Begge steder er kundeservice, som selskaberne deler, et stort kritikpunkt. Også det tredje selskab i konstruktionen, Eniig, får voldsom kritik på Trustpilot.

Ekstra pres på Stofa Håndteringen af de 110.000 kunder, som skal vælge enten Stofa eller et andet selskab som leverandør, bliver besværliggjort af, at flere end 30.000 kunder hos nordjyske Nord Energi på samme tid er i gang med at blive flyttet til Stofa. Kunderne er solgt til Eniig Fiber og dermed Norlys, men ender altså formelt hos Stofa. Også disse kunder presser derfor Stofas kundeservice med henvendelser og klager, erfarer Ekstra Bladet, der de eneste dage har modtaget en række tips fra disse kunder om sagen.

Alle mand på dæk

Ekstra Bladet bad fredag ledelsen i Norlys om et interview, som gennemføres på mandag.

Men allerede i dag erkender Sune Nabe Frederiksen, der er administrerende direktør i Norlys Digital, i en pressemeddelelse, at flytteopgaven trækker store veksler på selskabet.

'Vi har alle mand på dæk og har op mod 150 ekstra ansatte hyret ind for at hjælpe vores nye kunder og gribe de kunder, der måske vil stå uden tv eller internet.'

'Helt ekstraordinært har vi også fundet en løsning, hvor medarbejdere, som ikke arbejder på telefonerne til dagligt, har mulighed for at give en hånd med.'

'Det gælder selvfølgelig også mig selv.'

Man kunne have lave flytningen af de 110.000 Waoo-kunder på en meget mere enkelt måde, mener John Strand. Foto: Strand Consult

Teleanalytiker: Absurd kaos

Allerede i november sidste år forudså teleanalytikeren John Strand det, der nu er sket hos Norlys.

I en artikel i Midtjyllands Avis, som har dækket sagen tæt, kritiserede han konkurrencemyndighederne for at tvinge Norlys til formelt at opsige 110.000 Waoo-kunder, som herefter selv skulle finde en ny leverandør.

Hans udtalelser mødte samme sted voldsom kritik fra chefen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionsenhed, der ikke kunne se problemet. Beslutningen er sket for at skabe bedre konkurrence.

- Men der er jo ikke et konkurrencemæssigt problem i at holde de kunder hos Norlys og Stofa.

- Det er ikke nødvendigt at opsige de 110.000 kunder og lave så meget bøvl for dem, fordi der er masser af mobilitet på telemarkedet, siger John Strand lørdag til Ekstra Bladet.

- Det er jo fint, at man oplyser folk om de muligheder, de har.

- Men at lukke for kundernes forbindelser, hvis de ikke foretager et valg, er helt absurd. Der sidder ældre kunder og andre, for hvem det her er totalt uigennemskueligt mener han.

YouSee fyrer i kundeservice

Klar ommer

Han siger samtidig, at sagen viser, hvad der kan ske, når der er for langt mellem dem, der skal forvalte reglerne. Og så kunderne:

- Det lyder jo rigtigt godt, når man sidder ved et skrivebord i København med sådan et brev og laver en kollektiv opsigelse af hensyn til konkurrencen.

- Men i praksis er det endt i det kaos, enhver kunne have forudset, hvis de havde tænkt sig om.

- Det er en klar ommer, mener han.

