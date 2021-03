Snød sig til data

Facebook skal betale flere milliarder kroner i erstatning for at have misbrugt brugernes ansigtsdata - du får ikke en krone

Fire milliarder kroner - eller mindst 2100 kroner til hver af de 1,6 millioner ramte netbrugere.

Det er prisen, som Facebook nu skal betale i erstatning, efter en domstol i Californien har givet brugerne ret i, at det sociale netværk snød sig til at misbruge deres ansigtsdata.

Sagen begyndte i 2018, hvor tre Facebook-brugere anlagde et gruppesøgsmål.

Det skete, fordi de mente, at loven i staten Illinois forbyder den indsamling af ansigtsdata og sammenkoblingen med personers identitet, som Facebook lavede.

Grov krænkelse

Ideen var ifølge Facebook, at teknologien blandt andet kunne gøre det nemmere for brugerne at finde ud af, om billeder af dem selv blev slået op på andres profiler.

Men dommeren giver nu brugerne ret i, at der er tale om en grov krænkelse af deres rettigheder, da de ikke fik mulighed for at sige fra.

Da der er tale om en amerikansk dom, får den imidlertid ingen betydning for danske brugere, som ikke har udsigt til en eneste krone for den række af privatlivskrænkelser, de tidligere har været udsat for på sociale medier som Facebook.

