Snyd dig ud af Zoom-mødet

Lille program skaber falske lyde, der kan bruges som undskyldning for at skride fra kedelige møder på nettet

Så lad da være med at tage et Zoom-møde!

Kommentaren er en af de mange, som den amerikanske udvikler Sam Lavigne har fået, efter han udviklede et lille program kaldet Zoom Escaper, der kan sende falske lyde til mødedeltagerne, når du er på Zoom.

Andre brugere er derimod mere positive over muligheden for, at de med et tryk på en knap kan få en baby til at græde i baggrunden eller skabe andre lyde som en god undskyldning for at forlade mødet.

Blandet kvalitet

Rent teknisk kræver programmet, at du både downloader en stump software til din computer og ændrer nogle indstillinger i Zoom, som du kan se i instruktionsvideoen herover.

Og det er ifølge The Verge, der har testet de forskellige lyde, ikke alt, der virker lige godt. For eksempel fungerer lyden af den grædende baby eller en simulering af, at din forbindelse fint.

Derimod får lyden af en person, der er på toilettet elendig. Og som The Verge spørger: Kan den lyd bruges som begrundelse til at forlade mødet?

Samme kritik rammer lyden af en grædende mand - for hvem er han? Og hvad laver han på dit hjemmekontor?

Kritiske brugere konstaterer da også den oplagte fare, du udsætter dig for ved at snyde dig ud af Zoom-møder på den måde: Du kan hurtigt slippe for at få en løn.

