Snydt på nettet: Reddet af nye regler

Sådan er reglerne

Du skal – ligesom i fysiske butikker – godkende din betaling med to elementer, når du handler på nettet

For at gennemføre købet vil du typisk skulle bruge enten din NemID-app eller et personligt kodeord, du opretter hos Nets, sammen med en SMS-engangskode.

Betalinger på under 225 kroner på nettet kan være undtaget reglerne.

Du kan risikere, at netkøbet ikke kan gennemføres, hvis du ikke har din NemID-app eller et personligt kodeord klar.

Hvis din bank ikke har dit korrekte mobilnummer, kan du opleve, at du ikke kan modtage SMS-engangskodeordet, som kan være nødvendigt for at betale på nettet.

Har du ikke godkendt din betaling med to elementer, fx et kodeord og en SMS-engangskode, hæfter du ikke, hvis dit betalingskort bliver misbrugt.

Reglerne gælder i hele EU. Det vil sige, at du også skal godkende din betaling med to elementer, hvis du handler i en netbutik i et andet EU-land.

Kilde: Det finansielle ankenævn