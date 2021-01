Søvnløs? Sæt en prop i problemet

God søvn er en gave, der ikke kan gøres op i penge.

Det vil særligt dem, der ligger søvnløse nat efter nat, kunne skrive under på. Og løsningen ligger sjældent lige for. For nogle er det motion og kost, der skal justeres på.

For andre er det rummet, de ligger i. Eller behovet for en mindre stressende hverdag. Mange oplever imidlertid støj og uønsket lydpåvirkning fra omgivelserne som det virkelige problem, hvilket dagens testprodukt forsøger at løse.

Undertegnede har en medfødt evne til at falde i søvn på kommando. Så vi lod et andet godt menneske på redaktionen prøve ørepropperne kaldet Bose Sleepbuds II gennem nogle uger.

Her ses Bose Sleepbuds II (t.h.) sammen med de normale in-ear-hovedtelefoner fra Bose. Det er tydeligt, at sleepsbuds er meget små. Men det er også meningen. Foto: Ekstra Bladet

Sådan virker de

Som det fremgår af billederne i denne artikel, er de to enheder små, når man sammenligner med normale in-ear-hovedtelefoner. Netop størrelsen og den isolering de skaber i dine ører er også en del af effekten.

Den store forskel til hovedtelefoner er ligeledes, at Sleepbuds II ikke er bygget til at streame musik eller tage samtaler på, men til at afspille forskellige lyde som vind, rindende vand og anden baggrundsstøj, der kan skabe bedre betingelser for en god søvn.

Derfor streames lyden heller ikke, men overføres til enhederne selv fra et indbygget musikbibliotek i den udmærkede app, som Bose har udviklet.

Teknologien sætter dog en begrænsning for, hvor mange lydbidder - 10 - du kan gemme. Men du kan løbende slette og udskifte klip fra lydbiblioteket, som du har brug for.

Du lader enhederne op i dette etui. Foto: Ekstra Bladet

Det skal du overveje

Som med normale hovedtelefoner er det vigtigt, at du vælger den rigtige størrelse af øredut.

Du har tre medfølgende valgmuligheder, som kan gøre hele forskellen på, om dine sleepbuds sidder godt i ørerne. Eller om du hurtigt bliver irriteret af dem.

Vores testperson oplevede efter tilpasningen, at enhederne sad, som de skulle. Det ændrede bare ikke på, at det alligevel kan være en 'fysisk' udfordring for nogle brugere at have noget i ørerne. Især hvis man undervejs i søvnen vender sig meget, og presset mod hovedet og ørerne ændrer sig.

Men kan man leve med at have noget i ørerne, gør Bose Sleepbuds II netop det, de lover. De kan skabe rammen om en bedre søvn, hvilket vores testperson opnåede ved at vælge lydsekvenser tæt på sengetid, som førte til en mere rolig begyndelse på natten.

Og både isoleringen fra omgivelserne og lydoptagelserne hjalp ham senere til en bedre søvn.

Appen, som Bose har udviklet særligt til sine sleepbuds, fungerer godt. Pr-foto

Her er dommen

De alvorlige børnesygdomme, som første udgave af Bose Sleepbuds havde, er væk i dag. Der er kommet styr på batteritiden og ikke mindst teknologien, der ikke længere svigter eller falder ud, som det tidligere skete.

Men det giver fortsat ingen garanti for, at alle med søvnproblemer på samme måde som vores testperson kan sætte en prop i dem med denne gadget.

Alle kan derimod være sikre på, at det er en ganske kostbar løsning, som alene kan bruges til at hjælpe dig med at sove, hvis ellers teknologien virker for netop dig.