Sonos afsløret: Sådan bliver 'ny mini'

Det er svært at holde på hemmeligheder i techverdenen, hvilket den amerikanske højttalerproducent Sonos nu må erkende.

For i dag afslørede det anerkendte techmedie The Verge nemlig både billeder, navnet og flere specifikationer på den hidtil mindste transportable højttaler, som Sonos ellers først præsenterer i næste uge.

Sonos Roam er navnet på modellen, der som den meget større Sonos Move er en transportabel højttaler.

Det indbyggede og genopladede batteri holder angiveligt til 10 timers musikafspilning, og enheden genoplades med det medfølgende USB-kabel.

Det bliver også muligt at købe en trådløs lader som ekstraudstyr.

Her ses modellen i sort. Pr-foto

Wi-fi og Bluetooth

Den nye model sælges i farverne sort og hvid. Og trods den markant mindre størrelse end Sonos Move, kan der sendes lyd til Roam via wi-fi, når du er hjemme. Eller Bluetooth hvis du er på farten.

Højttaleren er i øvrigt beskyttet mod vand og støv. Dens størrelse er angiveligt 16,51 x 6,35 x 6,35 cm - og vægten omkring 450 gram.

Danske priser er p.t. ukendte, men de amerikanske priser er ifølge The Verge 169 dollars eller lidt over 1000 kroner for højttaleren. Og 49 dollars - næsten 600 kroner - for den trådløse oplader.

Begge sættes til salg fra 20. april.

