Soundbaren bygget til alle

Det er nemt at blive lang i ansigtet, når man står hos den lokale elektronik-pusher og skal vælge ny soundbar til husalteret. Der er mange modeller, endnu flere prisklasser og teknologiske termer, man hurtigt kører træt i.

Derfor er det også en lettelse at teste en soundbar, der er meget enkel. Citation MultiBeam 700 fra Harman Kardon, som vi har testet de seneste uger, kan vel nærmest kaldes en lydmæssig folkevogn.

Der er god plads til at flytte lyden i noget, der ligner surround, men naturligvis ikke er det. Du kan heldigvis også vælge at bruge højttaleren i 'ren' stereo, hvilket giver bedre mening under musikafspilning. Foto: Ekstra Bladet

Soundbaren der lever af dit tv

Surround og stereo

For man finder sjældent en prisrigtig soundbar, der dækker så bredt og grundigt, som denne model gør.

Du får surround - ok, noget der ligner - og en rigtig fin stereohøjttaler i samme pakke. Den understøtter Bluetooth, Apples AirPlay og Chromecast. Og så er den ganske hæderlig at se på og forholdsvis nem at bruge.

Sådan ser tilslutningsmulighederne ud. Foto: Ekstra Bladet

Rigtig god lyd

Der gik således ikke mange minutter fra udpakningen til det lykkedes at forbinde enheden med en lydkilde. Og lyden, der er det vigtigste, er rigtig god.

Under vores test har vi således både brugt Citation MultiBeam 700 til afspilning af lyd og musik på et stationært sted. Men også slæbt den med til møder hvor den uden problemer spillede et stort møderum op med kompetent lyd.

Der er mange muligheder - nok også for mange - på den medfølgende fjernbetjening. Når du først har lært at bruge den, er den dog ganske anvendelig, men kræver at du rammer soundbarens IR-læser rimeligt præcist. Foto: Ekstra Bladet

Fjernbetjening vil for meget

Byggekvaliteten virker gennemført, og så følger der en udmærket fjernbetjening med i købet.

Det er så også en af vores få anker mod modellen, da fjernbetjeningen virker en smule overproppet med funktioner. Og som i hvert fald kræver lidt indlæring, før du for alvorlig får glæde af den.

Samtidig kræves der en nogenlunde direkte kontakt mellem fjernbetjening og højttaler, hvis du vil have en reaktion ud af anstrengelserne.

Multibeam 700 er en allround soundbar, der kan forbedre lyden på dit fjernsyn markant. Foto: Ekstra Bladet

Her er dommen

Vi er altså nede i de mindre detaljer, når dommen skal falde over modellen fra Harman Kardon, der ikke er billig, men har den helt rigtige pris for dem, der vil købe kvalitet og en soundbar, der også er en god højttaler.

Her består Citation MultiBeam 700 med glans og får min varmeste anbefaling.

Du kan også placere soundbaren på højkant, hvilket giver bedre adgang til at se og betjene touchdisplayet. Foto: Ekstra Bladet