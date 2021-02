Stadig et flagskib

ANMELDELSE: Denne 2020-model fra Sony er et godt eksempel på et fjernsyn, der er værd at købe året efter

Fladskærme har et fællestræk, der kan mærkes i pengepungen: Når de først er lanceret, går prisen typisk kun en vej - nemlig ned.

Og når det gælder de 55 tommers modeller, vi tester i disse uger, er det noget, der kan mærkes. For med en 2020-model, som dagens fra Sony, lå prisen sidste år på 11.000 kroner, men rammer i udvalgte uger nu under 7000 kroner.

Om en måned kan prisen måske blive endnu lavere, hvilket for alvor er billigt for så meget tv.

Ikke det tyndeste display på markedet, men pænt bygget. Pr-foto

Denne skærm er en bouillonterning

Bagbelysning 'lækker'

Hvor 11.000 kroner klart er for meget for modellen, er det nuværende prisniveau dermed langt mere attraktivt.

Det er ganske vist ikke en pris, der smager af de magiske 3000 kroner, jeg tidligere på ugen omtalte i vores test af LG's OLED på ligeledes 55 tommer.

Men både kvaliteten af displayet, fjernsynets byggekvalitet og ikke mindst den tekniske brugeroplevelse er markant mere værd. Også selvom modellen billedmæssigt ikke når helt op på siden af det, som du får i et OLED-tv, der til gengæld ofte er dyrere.

Billedkvaliteten i denne 4K HDR LED-udgave er god. Det betyder billeder, der i farvestyring, skarphed og kontrast er flotte og særligt ved kilder, der er HDR-optimerede, noget af det bedste i klassen.

Som andre anmeldere har noteret, har modellen desværre en tendens til, at der kan 'strømme' lys ud omkring lyse undertekster eller op i de sorte bjælker ved særligt lysstærke scener, fordi LED-bagbelysningen ikke er styret så præcist og godt i fjernsynet, som det er muligt at gøre i betydeligt dyrere modeller.

Det er dog ikke en problemstilling, man lægger mærke til i hverdagen eller føler sig specielt plaget af. Men den er der.

Fødderne stikker meget ud, hvilket stiller særlige krav til dit tv-bord. Modellen er ganske enkelt mere velegnet til at hænge op på væggen end at stå. Pr-foto

Tv'et der går helt i sort

Fed fjernbetjening

Også brugen af Android som smarttv fungerer godt i denne model. Det er derfor meget nemt at koble den række af tjenester, man allerede har på sin Android-telefon, sammen med fjernsynet.

Bruger man allerede Android, vil man typisk allerede været logget ind i fx Netflix, Viaplay og andre streamingtjenester på fjernsynet, når man først har sat det op. Bruger du iPhone, kan du omvendt glæde dig over, at modellen understøtter både AirPlay og Chromecast, hvilket gør det nemt at streame indhold fra mobil eller tablet direkte til fjernsynet.

Jeg kan også godt lide fjernbetjeningen, der er blandt de mere elegante og velbyggede på markedet. Den har samtidig bagbelyste taster og kommunikerer med hjælp fra Bluetooth.

Det betyder, at du ikke skal rette fjernbetjeningen mod 'et øje' på fjernsynet, men at du altid får en reaktion, så længe fjernbetjeningen er inden for rækkevidden af Bluetooth, hvilket er rigeligt i selv ganske store stuer.

Sådan ser bagsiden ud, hvor det er muligt ret elegant at skjule kablerne med brug af den knapt så elegante fod. Pr-foto

Fødder stikker ud

Sony har som LG valgt at sætte HDMI 2.1-porte i modellen, der er den nyeste og hurtigste standard. Det giver dig adgang til at bruge spillekonsoler og lydanlæg, der har behov for hurtig overførsel af data.

Men selvom 55XH9005 snart et år efter lanceringen fortsat er et flagskib for Sony, er det også stort. Ikke grimt stort, men knapt så tyndt og elegant som andre 55 tommers modeller tæt på denne prisklasse. Det er nok meget en smagssag, hvor vigtigt det er.

Anderledes er det med fjernsynets fødder, der fylder og stikker uheldigt meget ud. Præcis del kunne godt være gjort mere elegant.

Det skal du vide Størrelser: 55 (testet), 65 eller 75 tommer Display: Triluminos 4K LED-panel Opløsning: 3840 x 2160 pixels HDR: Ja, Dolby Vision/HDR 10/HLG Årgang: 2020 Smart-tv: Android TV 9.0 med indbygget Chromecast Apps: DR TV, Google Play Store, HBO Nordic, Netflix, Skype, Spotify, TV2 play, Viaplay, YouSee, Youtube USB 2.0: To stk. (siden) HDMI 2.1 (eARC): Fire stk. (siden) Airplay: Ja Bluetooth: Ja Wi-fi: Ja TV-tuner: 1 x analog, 2 x digital Højttalere: Stereo, 10 watt Vægt med fod: 17,5 kilo (16,5 kilo uden) Følger med i salgskassen: Strømkabel, batterier, manual, quick setup guide, fødder,fjernbetjening (Bluettooth) Kilde: Sony Vis mere Luk