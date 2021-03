Staten er hacker: Ofrer din it-sikkerhed

It-ekspert: Et skråplan

Herhjemme er myndighederne også aktive i kapløbet om at hacke fremmede stater og andre i udlandet, som myndighederne mener er et lovligt mål.

Det sker i Forsvarets Efterretningstjeneste, som har fået udvidet sit budget massivt til formålet. Men spørger man it-eksperten Leif Jensen fra ESET er den danske politik på området et skråplan:

- Det er et stort problem, at dem, der er sat i verden for at rådgive os, selv deltager aktivt i at hacke. Og at de dermed har en skjult agenda.

- Det er samtidig ikke kun dig og mig, som privatpersoner, de giver gode råd. Det er også virksomheder. Her har de været ude og vil have firmaerne med i et netværk, hvor de sætter udstyr på netværkerne for at kunne følge med i datatrafikken og ifølge dem selv beskytte vigtige data.

- Det er sikkert også en smuk tanke, men de seneste tal fra december viser, at der er kun seks tilsluttede: En enkelt virksomhed og fem myndigheder.

Flyt ansvaret væk

Der er med andre ord ikke mange professionelle it-administratorer, der har lyst til at lade efterretningstjenesten være deres rådgivere eller hjælpere.

- Jeg kan sagtens forstå, at private virksomheder siger nej til at være del af et netværk, som Forsvarets Efterretningstjeneste står bag.

- Problemet er jo, at den overordnede myndighed, der er sat i verden for at hjælpe med at skabe bedre it-sikkerhed, er svært at tage særligt seriøst, når selvsamme myndigheder også har som opgave at hacke og angribe andre stater.

Han og andre it-eksperter foreslår derfor, at ansvaret flyttes væk.

- I stedet for at bruge krudtet på at gå i cyberkrig med dem burde vi bruge mange flere ressourcer på at beskytte vores egne it-systemer. Men det kræver altså, at den rolle tages ud af forsvaret og lægges i en uafhængig myndighed, som man også gør det i de fleste andre EU-lande.