Støvsuger med duft

Når producenten af en robotstøvsuger lover, at netop deres model gør rent i alle hjørner, skal du tage den påstand med en god portion skepsis.

For hjørnerne har i de tests, Ekstra Bladet har lavet af robotstøvsugere, været en udfordring. Det er det også for Deebot T9+ fra Ecovacs Robotics, som jeg har prøvet de seneste uger.

Den scorer imidlertid topkarakter på de fleste andre områder: Byggekvalitet, brugervenlighed og evnen til at gøre rent overalt udover hjørnerne, hvilket den klarer godt.

Sidste år testede vi lillesøsteren Deebot Ozmo T8 Aivi og roste den for at give meget for pengene. Og selvom den nyere og dyrere T9+ kan mere, står T8’eren fortsat højt på min liste over de robotstøvsugere, du bør overveje.

Her ses luftfriskeren (t.v.) sammen med mobben. Du kan nemt skifte mellem de to modeller, når du enten har brug for at moppe gulvet eller sprede en god duft, når du støvsuger. Foto: Ekstra Bladet

Det skal du vide Støvsugeren kan arbejde i 175 minutter, før den skal oplades. Opladning fra tomt til fuldt batteri tager lidt over seks timer. Der er plads til 2,5 liters komprimeret støv og skidt i tømmestationen. Det svarer normalt til en måneds støvsugninger, før den indbyggede støvsugerpose skal skiftes. Der følger to poser med i købet. Du får også en enkelt kapsel med duft til et par måneders brug og ti engangsmopper med i salgskassen.

Det er tydeligt, at Ecovacs har videreudviklet deres topmodel, der har fået en mere præcis ’radar’. Den sikrer, at du for det meste slipper for, at støvsugeren pludselig ’spiser’ en ledning på gulvet. Eller at den sætter sig ubehjælpeligt fast under din sofa.

Støjniveauet er begrænset en smule, men har man prøvet Ozmo T8 Aivi, er det altså meget det samme, du får. Bare lidt bedre. Det gælder også sugekraften, selvom den ifølge Ecovacs er dobbelt så god som tidligere.

T9+ kan som forgængeren bruge en moppeenhed, så du kan vaske gulvet. Men helt som at du skal have din normale støvsuger frem en gang imellem for at nå ud i hjørnerne, kræver dit gulv også en manuel vask, som supplement til det robotstøvsugeren mopper op.

Robotstøvsugere er en investering, der fortjener at blive passet godt på. Foto: Ekstra Bladet

Skal gøres rent Uanset mærke og model skal du huske at gøre robotstøvsugeren ren. Det betyder, at du med jævne mellemrum skal rense de roterende dele, hvis du vil undgå, at støvsugeren slides uforholdsmæssigt hurtigt ned. Der er også løbende brug for at skifte dele som de to små børster ud. Du kan følge med i robotstøvsugerens app, hvor man normalt kan se, hvor lang tid der er til et skifte. Eller hvor mange timer de enkelte dele har været i drift.

Nyhederne i modellen er, at der følger et ekstra modul med, du installerer samme sted som moppeenheden. Det er en luftfrisker, som spreder en god duft, når du bruger støvsugeren. Du kan også manuelt aktivere luftfriskeren, uden at der støvsuges. Eller helt lade være med at bruge den.

Køber du T9+, får du samtidig en større ladeenhed, end den Ozmo T8 Aivi leveres med. Den fungerer nemlig også som tømmestation. Dermed løses et af udfordringerne med T8’eren, der manuelt skal tømmes og ganske ofte.

Det slipper du for med T9+, da støvsugeren automatisk tømmes, når den vender tilbage til ladestationen. Støv og skidt ender i en normal støvsugerpose, som sidder i tømmestationen.

På den måde skal du typisk alene skifte ny pose en gang om måneden i stedet for at tømme den lille beholder fra selve støvsugeren, hver gang den har været i brug.

Du skal bruge særlig støvsugerpose i den automatiske tømmestation. Foto: Ekstra Bladet

Koster ekstra Det er smart med både den automatiske tømmestation, luftfriskeren og moppen. Du skal bare huske, at det koster ekstra til driften, at din robotstøvsuger har disse funktioner. Du skal købe ekstra støvsugerposer, duftkapsler og nye engangsmopper. Der følger desværre ikke længere en genanvendelig moppe med i købet, som der gør med Ozmo T8 Aivi.

Det store spørgsmål er nu, om du – sammenlignet med T8’eren – skal smide et par tusinde kroner mere for T9+ eller lidt over tusind kroner mere for T9, der er samme model uden tømmestationen?

Eller du skal vælge Ozmo T8 Aivi til godt 4400 kroner, hvilket er en rigtig god pris?

Mit bedste svar er T9 bestemt er pengene værd med de forbedringer, den har fået. Men at du godt kan leve uden T9+, hvor tømmestationen er eneste forskel.

Og så kan du glæde dig over, at hvis du vælger det billigere alternativ, som Ozmo T8 Aivi er, så vil du fortsat være godt kørende på støvsugerfronten.

Gode alternativer

Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi: Er i dag nummer otte på listen over de mest søgte robotstøvsugere hos Pricerunner og leverer på mange områder det samme, som du får i T9+ – bare billigere.

Roborock S5 Max: Den mest søgte robotstøvsuger hos Trustpilot, fordi den både er prisbillig, og mærket har fået gode anmeldelser. Har også moppefunktion.

iRobot Roomba i7+: Nummer 15 på listen over mest søgte model hos Trustpilot og opnåede seks ud af seks stjerner i Ekstra Bladets test. Er siden faldet markant i pris.