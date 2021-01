Stofa-chef om sort skærm: - Alvorligt

Op mod 20.000 tv- og internetkunder er nu i overhængende fare for at miste deres forbindelse 1. februar - se her hvad chefen for Norlys Digital, der står bag Stofa, siger om sagen

Uret tæller for alvor ned for de mellem 10.000 og 20.000 jyske tv- og internetkunder, som fortsat ikke har besluttet, hvilken leverandør de vil have fra 1. februar.

Og det er alvorligt, selv hvis det i sidste ende lykkes at bringe antallet ned til nogle få tusinde, erkender Sune Nabe Frederiksen, der er administrerende direktør i Norlys Digital.

- For den enkelte familie er det en meget akut situation, fordi mange arbejder hjemmefra. Og måske har børn, som bliver fjernundervist digitalt og har brug for deres netadgang, siger han mandag til Ekstra Bladet.

Det er en kæmpe opgave, Norlys Digital lige nu er i gang med, og som Sune Nabe Frederiksen står i spidsen for. Pr-foto

Skal reagere nu

I weekenden kom det frem, at en markant del af de lidt over 100.000 tidligere Waoo-kunder, der indtil nu har fået deres produkter via Norlys-selskabet Eniig Fiber, fortsat ikke har reageret på et brev, der første gang blev sendt ud i september 2020.

I brevet opfordres de til at vælge mellem en række leverandører, da deres forbindelser ellers senest 31. januar bliver afbrudt. Alligevel mangler mange altså fortsat at gøre noget.

- Når I at få alle med?

- Jeg kan godt være bekymret for, om alle kommer med.

- Det hjælper altså ikke noget, hvis man reagerer to dage før den sidste dag i denne måned. For så er det ikke sikkert, at der kommer udstyr tids nok ud, understreger Sune Nabe Frederiksen.

- Derfor er vi også glade for, at der nu er kommet fokus på det her.

- Jeg kan heldigvis allerede efter weekendens omtale af sagen se, at der er flere, som er blevet opmærksomme på brevet og reagerer.

En anden problemstilling er, at presset mod selskabets kundeservice er blevet så stort, at kunderne melder om nogle gange timelange ventetider. Det sker, selvom der siden oktober har været 150 ekstra til arbejdet.

- Vi er nok blevet lidt overrasket over, hvor mange der har brug for at tage fat i os som følge af det her skifte.

- Derfor styrker vi nu de 150 ekstra, vi allerede har på telefonen, ved at alle mand på tværs af Norlys - også administrativt personale og chefer som mig - hjælper med at besvare de mange spørgsmål, som kunderne kan.

- Hvornår tror du, at jeres kundeservice kan have en normal svartid?

- Vi skal nok et godt stykke ind i februar og på den anden side af deadlinen for, hvornår kunderne skal vælge en ny leverandør, før vi kan komme tilbage til den normale gennemsnitlige ventetid på omkring tre minutter, vurderer Sune Nabe Frederiksen

- Hvad kunne I have gjort anderledes for at afhjælpe de her problemer?

- Jeg har i dag svært ved at se, hvordan vi kunne have gjort det her anderledes. Vores udfordring er jo, at vi har nogle meget store grupper af kunder, der ikke kan vente til i morgen, eller til vi har tid til at ringe til dem om tre dage

- De skal have hjælp lige nu, hvor vores bedste løsning bare er at kæmpe for at være der.

- Hvad med at besvare spørgsmålene digitalt på for eksempel Facebook?

- Det er sjældent nogle problemstillinger, vi kan løse med et svar på Facebook. Du skal have fat i nogen, som faktisk sidder inde i systemet.

- Og der er også kun et vist antal mennesker i Danmark, der rent teknisk kan løfte den her opgave. Derfor er jeg også sikker på, at vi har fået alle dem til pumperne, som vi kunne.

