Straffer Apple for lader-trick

Skal betale millionbøde for at fjerne laderen fra nye iPhones - herhjemme gør myndighederne ingenting

Der er stor forskel på den forbrugerbeskyttelse, de enkelte lande giver deres indbyggere.

For mens danske myndigheder ikke har løftet en finger over for Apples lader-trick, hvor man selv skal sørge for en oplader (og hovedtelefon) til sin nye iPhone, er tonen anderledes kontant i andre lande.

Apples spin om miljø fældet

Bortforklaring koster bøde

Det mærker Apple nu på den dyre måde i Brasilien. Ok, på den dyre måde for alle andre, end et firma der leverer milliarder i overskud.

Bøden, som forbrugermyndigheden i São Paulo har udskrevet, er nemlig på 11 millioner kroner, hvilket kunne knække mange, men sikkert ikke Apple.

Symbolværdien er derimod til at få øje på. Myndighederne tror nemlig ikke på Apples forklaring om, at man vil spare miljøet ved at fjerne laderen. Og det koster altså den store bøde.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sådan ser salgssiden hos Apple i Frankrig ud. Hovedtelefonen følger med, fordi landets myndigheder har krævet det. Skærmdump

Følger Apple: Fjerner laderen

Får hovedtelefon i Frankrig

Andre techfirmaer er dog fulgt i sporet på Apple. Også Samsung med sin S21-serie, der ingen lader eller hovedtelefon har med.

Men modsat Apple har det sydkoreanske firma ifølge lokale medier i Brasilien valgt at bøje sig for reglerne og giver en lader med som 'en gave', når kunderne her køber en af dets dyre smartphones.

I Europa har Frankrig - igen modsat Danmark - ligeledes sat foden ned over for Apple. Det betyder, at der her følger en hovedtelefon med, der for længst - sammen med laderen - er forsvundet fra danske salgspakninger.

Et kabel, et sim-værktøj og et klistermærke er eneste 'ekstraudstyr', der følger med nyere iPhones i Danmark. Foto: Ekstra Bladet

iPhone 12: Drop den bare