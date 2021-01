Da Ekstra Bladets testfamilie i slutningen af sidste år fik fingrene i dagens testmodel, var begejstringen stor.

Familien jagter nemlig en ledningsfri erstatning for en støvsuger. Særligt moderen i huset er 'træt af at hive det skrummel af en støvsuger ud af skabet, som vi bruger i dag.'

Håbet var således at finde en erstatning for den normale støvsuger, men det er den batteridrevne stickstøvsuger Roidmi X20 ikke.

Sådan ser støvsugeren og dens udstyr ud. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Afsløret før tid

Bestod meltest

Man kan ellers sige meget pænt om modellen. Også selvom ønsket i sin ultimative form er en 'usynlig og svævende' støvsuger. Den skal bruges, men ikke ses!

Modellen er heldigvis pæn uden for mange pangfarver og stilren. Den er faktisk til at holde ud af have stående, lyder dommen.

Undervejs i testen fik den hurtigt rollen som husets elektroniske kost, der kan samle det værste op. Der blev også levet en test med mel, hvor modellen klarede sig lige så fint som den traditionelle støvsuger.

Dog med den store forskel, at Roidmi'en kun tager det, som ligger lige under sugehovedet.

Støvsugeren er ganske effektiv - med det rigtige tilbehør - til at rengøre madrasser og sofaer. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Vælg den rigtige robotstøvsuger: Så gode er de blevet

Lidt plejekrævende

Det er også her, at den største udfordring med modellen opstår: Den svigter i hjørnerne.

Det sugehoved, man normalt bruger på den, evner ikke at få kanterne med. Skidtet skal helst ligge foran det, hvis man vil være sikker på, at det kommer op.

Og det hjælper ikke meget at tage hovedet af støvsugeren og nøjes slangen. For så skal der skrues så meget op for effekten, at batteriet drænes alt for hurtigt. Selv med det stykke udstyr, der skal hjælpe med kanterne, er den normale støvsuger bedre.

En anden udfordring er filteret, der skal renses og nogle gange også vaskes, hvilket betyder et døgns pause, mens det tørrer. Der er med andre ord tale om en gadget, der er en smule 'plejekrævende'. Noget, man også kender fra robotstøvsugere.

Det er smart, at man kan gøre støvsugeren så lille, som man ser her. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Billigt 4K-tv imponerer

Her er dommen

Det trækker op, at støvsugeren viste sig ganske god til at holde hårene fra husets rensdyrskind - der fælder 'helt vildt' - nede. Og når modellen snart pakkes ned og sendes retur med tak for lånet, vil det give et vist afsavn.

- Jeg kommer til at savne bare hurtigt at kunne tage de værste steder. Men den afløser aldrig min støvsuger, lyder det fra testfamiliens kvindelige part.

- Og hvis jeg skal have en batteridrevet maskine til så mange penge, skal den altså kunne erstatte, den jeg har stående til en tredjedel af prisen, og som har holdt i 10 år nu.

- Det kan den bare ikke.

5G overalt: Her er det bedst