Teleselskab i knæ

Hvis man har brug for at tjekke sin konto hos Telenor, fylde penge på abonnementet eller købe en ny mobiltelefon eller et abonnement, så går kunderne forgæves i dag.

Hjemmesiden har nemlig været totalt nede det meste af dagen, og der var søndag aften intet bud fra Telenor på, hvornår den kommer i drift igen.

'Vi har desværre ikke noget tidsestimat på det, som det ser ud lige nu. Men vores kære teknikere har arbejdet i døgndrift, siden vi opdagede fejlen i går, så vi håber og satser på, at de snart kan få bugt med det, der driller!,' skriver firmaet på sin Facebook-side.

Mens hjemmesiden ikke fungerer, skulle fejlen ifølge selskabets driftsinformation dog ikke påvirke driften af mobilnettet.

I stedet for den normale side, består telenor.dk derfor lige nu alene af en simpel nødside, hvor man kan læse, hvordan man ad andre veje kan komme i kontakt med selskabet.

Bedste løsning for et hurtigt svar virker til at være firmaets Facebook-side, hvor der løbende bliver svaret på de spørgsmål, som kunderne stiller.

Ekstra Bladet har bedt Telenors presseafdeling om en update på, hvornår de forventer, at hjemmesiden virker igen. Og hvad forklaringen på nedbruddet er.

