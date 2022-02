Tester nej tak-knap

Udvalgte personer får mulighed for at slippe for politisk indhold på LinkedIn

Jobskifte, jubilæums, underspillet blær og broetry.

Du slipper ikke for det, når du scroller gennem LinkedIns endeløse feed, og sådan bliver det foreløbigt ved med at være.

Men LinkedIn truer nu med at give al politisk indhold kniven, hvis brugerne ønsker det.

- Hvis de finder det effektivt, hvis det hjælper dem med at opnå det, de vil opnå på LinkedIn, så lader vi flere få det, siger LinkedIns topchef Ryan Roslansky i et nyt interview med amerikanske The Wall Street Journal.

Den nye funktion, der kan slås til og fra, testes lige nu for udvalgte personer på baggrund af feedback fra brugere, der mener, at politik 'mudrer' og fylder for meget.

Unge tilslutter sig

LinkedIn har nydt godt af den stigende inflation i USA, der har rusket arbejdsmarkedet til nye højder under pandemien.

Og skal man tro LinkedIn selv, så er de yngre generationer blevet vilde med platformen. Jobskifte på platformen for brugere mellem 16 og 22 er steget med 70 procent mod kun syv procent for brugere over 55 år.

- Vi ser en masse fra Generation Z tilslutte sig netværket lige nu, siger Roslansky.

- Vi ser, at platformen udvikler sig meget mere for at imødekomme dem.

Man tilhører populært tolket Generation Z, hvis man er født mellem midt halvfemserne og frem til omkring 2012. Generationen er kendt som de 'digitalt indfødte', fordi de er født og opvokset med internetadgang og i stigende grad mobil internetadgang.

Om det er den yngre generations indtog på platformen der ligger til grund for den nye funktion, oplyser LinkedIn ikke.

Funktionen er for nuværende ikke tilgængelig i Danmark, men du finder den under Kontopræferencer > Feedpreferencer, hvis den dukker op.

Ifølge Kulturstyrelsen havde 41 procent af danskerne en profil på LinkedIn i 2019.