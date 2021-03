Tjekker din date inden første kys

Smart eller totalt klamt?

Holdningerne er uden tvivl delte om den funktion, som i første omgang amerikanske kærlighedssøgende snart kan købe sig til på Tinder.

Ifølge The Verge har firmaet bag den store datingapp nemlig købt sig adgang til teknologi, der med blot et efternavn eller et telefonnummer kan lave et intimt baggrundsstjek.

Målet er at sikre brugerne mod at møde en person, der allerede er kendt for at være voldelig eller en stalker.

Tjekker politiets databaser

Systemet betyder, at man direkte på Tinder kan få svar på, om en potentiel kæreste eller sexdate har været anholdt eller har en dom for voldelige forbrydelser, chikane og andre former for personfarlig kriminalitet.

Man kan også, om der er lavet et tilhold mod personen. For eksempel fra en tidligere kæreste der nu bliver stalket og har brug for myndighedernes hjælp til holde sin ex på sikker afstand.

Stoffer er ok

Derimod kan man ikke se, om en datingprofil er straffet for besiddelse eller brug af stoffer. Det ville nemlig ifølge udvikleren af systemet, Garbo, være diskriminerende over for særlige befolkningsgrupper.

Herhjemme skal man dog ikke forvente at få lignende muligheder, da de danske regler for databeskyttelse er langt mere restriktive end de amerikanske. Særligt når det gælder domme og politiets registre.

