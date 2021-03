Tjener millioner på at narre dig

TIP OS: Er du blevet udsat for investeringssvindel? Del din historie i en mail til tech@eb.dk

Det lyder som et eventyr, når man læser de mange historier om de formuer, der kan hentes på at investere i bitcoins. For kursen er de seneste måneder kun gået i en retning: op.

Men der findes en kostbar bagside af fortællingen. Nemlig for de danskere der slipper sparepengene løs på hjemmesider, som senere viser sig at være svindel. Det koster dem samlet mange millioner i tab, viser de nyeste tal fra bankernes organisation Finans Danmark.

- Den her type af svindel er steget fra 2019 til 2020, siger Michael Busk-Jepsen, der er digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, til Ekstra Bladet.

- Og det overrasker mig desværre ikke.

Lokker med gevinster

Tallene skal tages med et vist forbehold, da ikke al svindel registreres. Men et kvalificeret bud er, at tabet sidste år landede på 67,9 millioner kroner. Året før lød samme tal på 53 millioner kroner. Altså en stigning på 28 procent.

Der blev samtidig forsøgt investeringssvindel for 138,9 millioner kroner. Det er 14 procent mindre end i 2019, hvor forsøgene løb op i 161 millioner kroner.

- Der virker jo som om, at cryptovaluta som investeringsobjekt er lokkemaden, fordi kursen er gået markant op. Jo mere man hører om, at kursen stiger, jo flere kan svindlerne lokke til at lave de her tvivlsomme investeringer.

- Folk er måske bange for ikke at komme med på vognen. Og så ryger al sund fornuft overbord. Vi ser det også som en international tendens, lyder forklaringen fra Michael Busk-Jepsen.

Coronakrisen spiller ind

De stigende tab - der i gennemsnit er 50.000 kroner pr. sag - er også et udtryk for, at corona har givet folk flere penge mellem hænderne.

- Mange sidder meget derhjemme foran skærmen.

- Det gør dem sårbare over for den her type af svindel, mener han. Og hos Forbrugerrådet Tænk nikker man genkendende til udviklingen.

- Vi har jo set, at forbrugere investerer i noget, der senere viser sig at være en svindelside.

- Men der går lang tid, før de finder ud af det, forklarer Ida Marie Moesby, der er økonom i Forbrugerrådet Tænk og sidder i det finansielle ankenævn,

- De sætter penge ind, hvorefter de på nogle fine kontooversigter og grafer kan se, hvordan deres ‘investering’ udvikler sig. Man kan sidde og følge med i sit afkast, der så bare er løgn.

- Der er også situationer, hvor folk kan trække noget af afkastet ud. Men det bliver bare brugt til at overbevise ofrene om, at afkastet kan blive til meget mere, hvis de sætter et større beløb ind.

Svært at vinde

Hendes erfaring fra ankenævnet er, at det kan være svært for bankkunderne at få pengene retur. Blandt andet fordi de frivilligt har investeret pengene i noget, der senere viser sig at være svindel.

- Noget af det, som kan være rigtigt svært, når vi afgør de her sager i nævnet, er, hvordan man beviser, at noget er snyd, før det er helt tydeligt.

Hos Finans Danmark fortæller Michael Busk-Jepsen også, at investeringssvindel kan være svær at stoppe, før det er for sent.

- Men jeg hører fra bankerne, at de får nogle ting stoppet. Derfor er tabsprocenten heller ikke på 100.

- Forklaringen er, at hvis der først er en sag, hvor banken kan se, at penge bliver overført til et kontonummer, der tyder på svindel, kan det være muligt at stoppe efterfølgende overførsler, inden andre ofre er gået i fælden.

