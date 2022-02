Topchefer slagtet: - En skamfuld tid

Tirsdag var dagen for offentliggørelsen af kvartalsregnskabet for den amerikanske fitnessgigant Peloton.

Men det blev regnskabets time for topchefen.

Medstifter og administrerende direktør John Foley træder tilbage som øverste chef, der skal spares 800 millioner dollars, og medarbejderstaben skal skæres ned med 20 procent, var de brutale overskrifter. Også Erik Blachford, der har har været direktør siden 2015, træder tilbage.

20 procent svarer til omkring 2800 medarbejdere.

- Det er en skamfuld tid for Peloton, skriver Foley i et brev til aktionærerne.

Dermed er der sat et foreløbigt punktum for et vildt år for en af coronapandemiens helt store erhvervs-succeser.

Peloton er særlig kendt for muligheden for at deltage i live-fitnesssessioner på både løbebånd og spinningcykler via touchscreens på deres produkter. Foto: Ritzau Scanpix/Shannon Stapleton

Sketch og 600 procent

Siden 2012 har Peloton solgt luksusudstyr og abonnementer på digitale træningssessioner for milliarder.

I 2017 ramte fitnesskæden en markedsværdi på én milliard dollars og fik dermed status som en enhjørning.

Men det var kun begyndelsen.

Efterspørgslen på udstyr til at dyrke fitness i hjemmet eksploderede under pandemien, og her fik Peloton enorm succes med spinningcykler og løbebånd, der mod betaling giver mulighed for at deltage live i træningssessioner via indbyggede touchscreens.

Pelotons aktieværdi steg over 600 procent, fans hyldede deres online-fitnesssessioner, og pludselig lavede 'Saturday Night Live' sketches med firmaets spinningcykler i Amerikas bedste sendetid.

Men så gik det ned ad bakke.

Pelotons vækst eksploderede under pandemien. På billedet ses en af deres butikker i Florida. Foto: AFP/Getty/Joe Raedle

Dødsfald og tv-chok

Samfundet fjernede restriktioner, fitnesscentre genåbnede, og efterspørgslen på Pelotons udstyr forsvandt med så stor hast, at de så sig nødsaget til at lukke dele af produktionen.

Nedturen tog fart efter et dødsfald og flere ulykker på deres løbebånd. Og i efteråret dukkede Peloton op i hele to forskellige populære amerikanske tv-serier, hvor fiktive karakterer kom grueligt til skade på Peloton-cykler. I begge tilfælde måtte Peloton ud og forsvare deres produktioner offentligt.

Dårlig omtale, manglede efterspørgsel og nedadgående aktiekurver fik kritikken til at hagle ned over særligt topchefen, John Foley.

- Gentagne fejl fra nuværende CEO John Foley viser, at han er dårligt egnet til at lede virksomheden og skal fjernes, krævede en af Pelotons storinvestorer i en pressemeddelelsei slutningen af januar kort tid før kvartalsregnskabet.

Barry McCarthy, der tidligere har haft topjobs hos blandt andet Spotify og Netflix, er ny CEO hos Peloton. Foto: Ritzau Scanpix/Drew Angerer

De massive ændringer har fået Pelotons aktier til at stige, og både Nike og Amazon er angiveligt interesserede i et opkøb.

Ud over de fysiske produkter har Peloton sundhedsdata på millioner af mennesker, som har stor værdi i det fortsat boomende fitness- og wellnessmarked. Det kan du læse mere om her.