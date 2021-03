Topmobil til discountpris

Torsdag eftermiddag var det så Motorolas - eller skal vi sige Lenovos - tur til at smide et prisbilligt kort på bordet med mobiltelefoner, som er til at betale.

Motorola G100 hedder nyheden, der på papiret er tæt på at være en topmodel – til en lavere pris, skriver MereMobil.dk.

Du får ganske vist ikke topmodelprocessor Snapdragon 888 fra Qualcomm, men derimod den nyere og mindre profilerede processor Snapdragon 870 5G.

Hæver prisen

Attraktiv pris

Den er sandsynligvis væsentlig billigere. Alligevel tvivler jeg ikke på ydelsen fra telefonen, selvom den ikke er markedets bedste.

For eksempel leveres modeller som Motorola Edge og OnePlus Nord med Snapdragon 765G. Vores bud er, at Snapdragon 870 ligger 100 procent over i ydelse.

Og prisen er da også attraktiv på Motorola G100, som koster 3699 kroner for 8 GB RAM og 128 GB lagerplads. Det vil for mange være en rigtig spændende pris, der gør det interessant at se nærmere på telefonen.

Angiveligt er der til prisen samtidig en ok understøttelse af for eksempel gaming, hvilket underbygges af 90 Hz skærmteknologien og det 6,7 tommers display, ligesom du kan tilslutte en Bluetooth-controller.

Ikke en vinder

Motorola lancerer i dag også deres egen version af DeX, der kendes fra Samsungs telefoner. Den kraftige processor i G100 har nemlig kræfter nok til at trække en ekstern skærm via USB-C porten (kræver USB-C til HDMI-kabel, red.). Den såkaldte 'Ready for'-software kan skabe en desktop-lignende oplevelse, hvor du med et trådløst tastatur og mus, kan bruge telefonens apps som på en normal computer. Og du kan tilmed få dine spil op på den store skærm. Pr-foto

Ultra vidvinkel og makro

Kameraet består i øvrigt af følgende tre sensorer:

Hovedsensor: 64 megapixels, f/1.7

Ultra vidvinkel og makro: 16 megapixels, f/2.2

Dybde sensor: 2 megapixels, f/2.4, TOF

Selfiekameraer har en 16 megapixels sensor.

Ovenstående betyder, at Motorola G100 - udover almindelige billeder og ultra vidvinkel - også kan skyde portrætbilleder samt makro.

Moto G50 (billedet) er dagens anden nyhed og en endnu billigere 5G-telefon, som koster 1899 kroner. Pr-foto

Stærkt batteri

Batteriet har en kapacitet på 5000 mAh. Derfor burde telefonen ikke havde problemer med at komme igennem en arbejdsdag og mere til, hvis ellers du ikke sidder og ser film eller gamer hele dagen.

I salgspakken ligger en 20 watt oplader, hvilket er langt fra den kraft, vi har set hos OnePlus, men mindre kan nok også gøre det.

Desværre leveres Motorola G100 uden mulighed for trådløs opladning, hvilket ellers kunne have løftet denne telefon. Du får derimod en plads til MicroSD-kort samt to SIM-kort.

Motorola G100 har også Android 11, er en 5G-telefon og understøtter Wi-Fi 6. I øvrigt får du også 3,5 mm. hovedtelefonstik.

Telefonen kan købes i butikkerne fra 9. april i blå og hvid. Forsalget begynder i morgen.