Trak penge for opsagt abonnement

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

De seneste uger er adskillige kunder hos den danske podcasttjeneste Podimo løbet ind i et dobbelt problem.

Først trækker firmaet, der blandt andre har Morten Strunge og Nikolaj Koppel i spidsen, penge for abonnementer, som kunderne har opsagt, inden deres prøveperioder er udløbet. Og bagefter er det umuligt for de berørte kunder at få kundeservice i tale.

Løsningen har derfor været at klage sin nød på Trustpilot for at advare andre. Eller at kontakte Ekstra Bladet i et forsøg på at finde en løsning.

’Jeg er træt af alle de timer, man skal bruge for at opsige Podimo,’ skriver en af de ramte på Trustpilot.

’Jeg opsagde abonnementet i god tid og de skriver, at der kun er en dags opsigelse ... men de har alligevel trukket 59 kroner for februar.’

Mønsteret går igen i lignende klager.

’Afmeldte 14 dages prøveperiode og er alligevel blevet trukket abonnement. Kontaktede kundeservice for fem dage siden, har stadig intet hørt,’ skriver en anden.

’Skidt man ikke kan kontakte jer telefonisk.’

Også kunder, der har et normalt abonnement, har problemer med fejl i opkrævningen.

’Jeg er blevet trukket to gange for mit årsabonnement. En fejl, som burde være nem at rette. Men for det første er det ikke muligt at få telefonisk kontakt med Podimo, og for det andet besvarer man ikke mine skriftlige henvendelser. Step up!’

Kviklånfirma politianmeldes: Betal penge retur

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mangemillionæren Morten Strunge står i spidsen for Podimo, hvor kunderne nu håber, at han og selskabet fremover lytter bedre, når de klager. Foto: Mikkel Hørlyck

- Vi har styrket indsatsen

Mens kunderne altså ikke kan få brugbare svar ud af podcasttjenesten, lykkedes det i denne uge Ekstra Bladet at få en forklaring.

- Vi har desværre oplevet, at enkelte af vores kunder ved en fejl har fået oprettet to medlemskaber.

- Det er sket, når de har oprettet et medlemskab på vores hjemmeside podimo.dk og derefter også startet et medlemskab på iOS eller Android, lyder det fra Andreas Sachse, der er kommerciel direktør i Podimo.

Han lover, at der nu er blevet gjort noget ved fejlen.

- Vi har netop lavet nogle rettelser i vores app, som gør, at det er nemmere at navigere hen til det sted, hvor man indtaster sit brugernavn og sin adgangskode.

- Vi arbejder på flere forbedringer, som skal forhindre, at vores kunder opretter dobbelt medlemskab.

Samtidig kan kunder, der er blevet opkrævet penge for noget, de ikke har bedt om eller brug for, få deres penge retur. Det kræver dog, at de tager kontakt med kundeservice, som Podimo-direktøren erkender ikke har været god nok.

- Vi har styrket indsatsen.

- Vores mål er, at alle kunder får svar på deres henvendelser indenfor 24 timer.

Voldsom stigning i falske beskeder