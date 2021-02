Troværdighed væk: Huawei er skakmat

Man kan beskylde Donald Trump for mange uhyrligheder i de fire år, han erobrede posten som amerikansk præsident.

Men på et punkt ramte han totalt i plet. Nemlig i sin kritik og efterfølgende sanktioner mod den kinesiske techgigant Huawei og lignende selskaber i Kina.

Og i denne uge skubbede firmaets nu tidligere kommunikationchef i Danmark og den nuværende nordiske chef den smule troværdighed, der måtte være tilbage, i graven.

Det skete i to interviews med henholdsvis fagbladet Journalisten og Politiken.

Lad os begynde med den tidligere kommunikationschef, Tommy Zwicky. Ham kender børn og forældre primært fra hans indsats på DR og senere Børneavisen. Men sidste år førte et fatalt fejlskøn ham til posten som dansktalende talerør for Huawei.

- Jeg skal ikke være Komiske Ali, der står og siger, at der ikke er noget problem. Det nægter jeg simpelthen, lyder det blandt andet i interviewet med Journalisten.

I dag er han nemlig gået i protest, efter han opdagede, at man ikke kan stole på det firma, der betalte ham rundhåndet i håbet om, at han ville dække over samarbejdet med det diktatoriske styre i Kina og et af resultaterne:

Et smart overvågningssystem udviklet af Huawei, der kan holde det muslimske mindretal uighurerne i en meget kort digital snor.

- Jeg kunne ikke stå inde for det, Huawei gjorde med uighurerne. Hvis jeg alligevel skulle stå på mål for det, så ville det koste mig min troværdighed.

- Det er den eneste vare, jeg har, lyder det tårevædet fra manden, der vågnede og fandt ud af, at han var blevet groft udnyttet.

Koster kunder Den amerikanske boykot kombineret med stigende vestlige modstand har været dyr for Huawei. Firmaet har det seneste år mistet fodfæste som leverandør af 5G-udstyr, men også som en tidligere væsentligt producent af dyre mobiltelefoner.

Det fortjener naturligvis et modsvar fra dem, der fortsat vil tale Huawei efter munden. Nemlig den nordiske chef Kenneth Fredriksen der med stor timing giver sin tidligere kommunikation modspil i Politiken.

- Det er, ikke fordi vi prøver at frikende os selv i den her sag.

- Men Huawei er en organisation med 200.000 ansatte, siger han blandt andet om, hvordan techfirmaet i nærmest en vildfarelse kom til at hjælpe det undertrykkende regime i Kina.

- Diskrimination er forkert, og vi vil ikke støtte det ved at tillade, at vores teknologi benyttes på den måde i fremtiden

På dansk: ansvaret ligger hos ansatte og ikke Huawei selv. Og vupti - så var den sidste troværdighed talt helt ned under gulvet.

