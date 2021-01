Trusler mødt med vrede

Det klinger ofte hult, når techgiganterne med Mark Zuckerberg i spidsen taler højlydt om, hvor stor deres opbakning er til, at politikere og myndigheder verden over regulerer dem, helt som det er sket i EU.

Problemet er bare, at når der faktisk sker en regulering, kan de selvsamme lande forvente voldsom modstand og lobbyisme, hvor almindelige brugere bliver skubbet foran som det vigtigste bolværk mod forandringer.

Trumps mundkurv rammer også dig

Vil fjerne tjenester

Det mærker borgere og politikere i Australien i disse uger på den hårde måde.

Her er et forsøg på at få de aggressive datapirater til at betale for indhold, de indtil videre gratis har udnyttet fra blandt andet lokale medier, blevet mødt med markant modstand fra særligt Google.

Under en høring om et lovforslag, der skal få firmaet til at hoste op med penge, truede den lokale chef politikerne:

- Hvis det her bliver til lov, giver det os ikke andre mulighederne end at stoppe Googles søgemaskine i Australien, sagde Mel Silva blandt andet.

- At fjerne vores tjenester fra Australien er det sidste, Google ønsker. Især fordi der er en anden vej frem.

Her kan du se, hvordan ordene faldt, da Google-chefen Mel Silva advarede politikerne i Australien. Video: Ritzau Scanpix

Ofret af Google for kritisk mail

Nej til trusler

Landets premierminister gav efterfølgende Google en klar besked tilbage:

- Lad mig være helt klar, lød det på et pressemøde med Scott Morrison.

- Australien beslutter reglerne for, hvad du kan gøre i Australien. Det bliver besluttet i vores parlament og af vores regering.

- Vi bøjer os ikke for trusler.

Den australske premierminister Scott Morrison lader sig ikke skræmme af techgiganterne. Video: Ritzau Scanpix

Truer techgiganter: Ret ind eller betal milliarder

Har monopol på nettet

Respekten for de australske politikere og landets borgere kan dog ligge på et meget lille sted.

For nu har Google pludselig lukket ned for nyhedsstrømmen til en del af sine brugere i landet. Ifølge The Guardian er der tale om et ’forsøg’, hvor en procent af de millioner, som bruger søgemaskinen i Australien, ikke længere har adgang til links fra de nyheder og andet indhold, som politikerne vil have Google til at betale for.

Firmaet afviser, at der er en sammenhæng mellem forsøget og dets aktuelle trusler mod den kommende lov, hvilket kritikere i landet imidlertid opfatter som en lodret løgn.

Google og Facebook spiller i stedet med musklerne, lyder det i flere australske medier, der også opfatter fremgangsmåden som et klart bevis på det monopol, som nu findes på nettet.