Tusindvis har ikke reageret: Nu ryger deres net

Op mod 15.000 jyske internet- og tv-kunder har fortsat ikke valgt ny leverandør - og nu kan det være for sent

Tusindvis af internet- og tv-kunder i Jylland kan forvente både sort skærm og manglende netadgang fra på mandag. For ifølge en opgørelse, som energi- og telekoncernen Norlys netop har offentliggjort, har op mod 15.000 kunder fortsat ikke valgt leverandør.

Det er kritisk, da koncernen har besluttet at lukke for signalet fra på mandag hos dem, der ikke vender tilbage.

Træf dit valg i dag

Kravet fra konkurrencemyndighederne i forbindelse med den fusion, der skabte Norlys, er nemlig, at godt 110.000 tidligere Waoo-kunder selv skal beslutte, om de vil bruge Stofa, som Norlys ejer. Eller i stedet vælge en række de andre leverandører.

Norlys meldte ændringen ud sidste efterår og besluttede dengang, at 31. januar 2021 var sidste frist. Og træffer kunderne ikke et valg inden, har Norlys ikke andre muligheder end at afbryde forbindelsen.

'Jeg kan kun opfordre alle til at få truffet et valg i dag. Alt efter, hvilken udbyder man vælger, kan der være behandlingstid før internet- og tv-abonnementet aktiveres, og skal man have en tv-boks eller ny router tilsendt, tager det også nogle dage.

'Desværre kan vi se, at påmindelserne ikke har den store effekt på trods af den skarpe deadline,' fortæller Sune Nabe Frederiksen, der er adm. direktør i Norlys Digital, i en pressemeddelelse om sagen.

Med andre ord kan det være for sent for en række af kunderne, hvis de vil undgå en 'pause' i leveringen af net- og tv. For hvis der er brug for nyt udstyr, er det ikke sikkert, at det når frem i tide.

Sagen kort Det er godt 110.000 Waoo-kunder i særligt Midtjylland, der skal træffe et valg. Som en konsekvens af Norlys-fusionen skal de vælge en ny leverandør på en liste med en række af muligheder. Det har de ramte kunder ifølge Norlys tidligere fået besked om. Mange af dem er i denne måned også blevet mindet om kravet i form af nye breve og sms-beskeder. På søndag 31. januar er absolut sidste frist for et valg - fra på mandag vil signalet derfor være væk, hvis man ikke har truffet et valg. Eller hvis det nødvendige udstyr trods et valg endnu ikke er kommet frem. Selvom man får sin forbindelse lukket, kan man naturligvis fortsat vælge en leverandør. Der bliver bare en - for mange - uønsket pause i leveringen af tv- og internet.

Kundestorm på mandag

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt, har kundeservice hos Norlys de seneste måneder været hårdt ramt af lange ventetider. Også fordi en række kunder, der faktisk har truffet et valg, har fået deres forbindelser lukket før tid. Eller ikke kan få deres nye forbindelser og udstyret til at virke.

Ifølge selskabet har det dog hjulpet på ventetiden, at alt personale i koncernen, der har mulighed for det, nu hjælper med at tage telefonerne.

Alligevel forventer Norlys, at der kommer en kundestorm og dermed lange ventetider på mandag, når det går op for de mange, som aldrig har reageret, at deres forbindelser nu er blevet lukket.

'Uanset hvordan vi vender og drejer det, så vil vi aldrig kunne hjælpe 15.000 kunder den samme morgen.'

'Derfor er det afgørende for os, at flere får valgt,' understreger Sune Nabe Frederiksen.

