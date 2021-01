Tusindvis risikerer sort skærm

Jyske tv- og internetkunder mister i disse uger deres forbindelser, fordi de ikke har reageret på et brev fra Norlys

Fusionen, der skabte energi- og telekoncernen Norlys, er endt i kaos for tusindvis af midtjyske og nordjyske tv- og internetkunder.

Senest 31. januar skal 110.000 kunder nemlig beslutte, hvilken leverandør de vil have. Det var kravet fra konkurrencemyndighederne, da fusionen mellem Eniig og SE - der nu hedder Norlys - blev godkendt.

I praksis betyder kravet, at de mange kunder formelt er opsagt hos deres leverandør, Waoo, som de tidligere brugte.

Vælger de ikke en ny i tide, bliver deres adgang til tv- og internet ganske enkelt slået fra. Og nogle kunder oplever ifølge Norlys allerede sort skærm, som en konsekvens af deres manglende svar.

Ekstra pres på Stofa Håndteringen af de 110.000 kunder, som skal vælge enten Stofa eller et andet selskab som leverandør, bliver besværliggjort af, at flere end 30.000 kunder hos nordjyske Nord Energi på samme tid er i gang med at blive flyttet til Stofa. Kunderne er solgt til Eniig Fiber og dermed Norlys, men ender altså formelt hos Stofa. Også disse kunder presser derfor Stofas kundeservice med henvendelser og klager, erfarer Ekstra Bladet, der de eneste dage har modtaget en række tips fra disse kunder om sagen.

Titusindvis ramt

Problemet er bare at op mod 1/3 af kunderne aldrig har reageret på det brev, som de sidste efterår fik fra Norlys, oplyser selskabet i dag til Ekstra Bladet.

Konsekvensen er, at nogle af kunderne allerede har mistet deres tv- og internetforbindelser. Og fra 1. februar kan titusindvis af andre kunder stå i samme situation, hvis de ikke reagerer nu.

'Når signalet omlægges, er det en omfattende øvelse, der kræver, at vi har en tekniker ude i det pågældende lokalområde.'

'I januar omlægger vi signalet for rigtig mange, og det vil sige, at man som kabel-tv-kunde risikerer at miste tv-signalet, hvis man endnu ikke har valgt en udbyder,' forklarer Sune Nabe Frederiksen, der er administrerende direktør i Norlys Digital, lørdag i en pressemeddelelse om sagen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sådan ser indledningen ud i et af de breve, mange ikke har reageret på. Nu risikerer de jyske brugere at miste deres tv- og netadgang. Skærmdump

Kundeservice lagt ned

Han erkender samtidig, at opgaven har vist sig at være særdeles stor for Norlys og leverandøren Stofa, som Norlys også ejer.

Presset på kundeservice fra de mange, der ikke kan forstå, at deres signal nu er væk, er nemlig så stort, at der meldes om timelange køer, hvis kunderne overhovedet kommer igennem.

Presset kommer også fra de mange, som allerede har valgt Stofa, men har problemer med deres forbindelse eller udstyr:

'Vi har alle mand på dæk og har op mod 150 ekstra ansatte hyret ind for at hjælpe vores nye kunder og gribe de kunder, der måske vil stå uden tv eller internet.'

'Helt ekstraordinært har vi også fundet en løsning, hvor medarbejdere, som ikke arbejder på telefonerne til dagligt, har mulighed for at give en hånd med. Det gælder selvfølgelig også mig selv.'

