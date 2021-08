Twitter ruster sig mod falske nyheder

Det sociale medie Twitter har indgået et samarbejde med de internationale nyhedsbureauer Reuters og AP for at imødegå fremkomsten af misinformation og falske nyheder.

Det oplyser virksomheden mandag.

Ifølge Twitter skal nyhedsbureauerne bidrage til, at troværdige oplysninger om centrale emner og begivenheder er tilgængelige, mens de sker.

Det vil især være vigtigt i tilfælde, hvor der er 'strid om fakta', eller hvor Twitters egne folk ikke har tilstrækkelig ekspertise eller adgang til god nok information om emnet.

Ligesom andre sociale medievirksomheder har Twitter været ramt af et stigende pres for at fjerne vildledende eller falske oplysninger på platformen.

Det er ifølge Twitter første gang, at et samarbejde som dette bliver indgået i kampen mod misinformation.

AP og Reuters får også til opgave at bidrage med kontekst omkring spørgsmål og emner, der er af stor interesse.

Ifølge AP's vicepræsident for global forretningsudvikling ligger samarbejdet i tråd med bureauets mission om at luge ud i forkerte oplysninger.

- AP har en lang historie med tæt samarbejde med Twitter og andre platforme om at øge mulighederne for faktabaseret journalistik, siger vicepræsident Tom Januszewski.

AP og Reuters vil ikke arbejde direkte sammen, og samarbejdet vil foregå separat med Twitter.

Global chef hos Reuters Hazel Baker siger, at tillid, nøjagtighed og uafhængighed er kernen i, hvad nyhedsbureauet gør hver dag.