Udsletter resten

TOP 10: Apple og Samsung har skabt et duopol i Danmark, selvom der er andre gode smartphones at vælge imellem

En kedelig tendens breder sig herhjemme. Flere og flere mobilmærker forsvinder nemlig fra hitlisterne over de mest solgte smartphones i Danmark. I hvert fald når vi ser på de seneste salgstal fra teleselskaberne, skriver MereMobil.dk.

De seneste måneder har Apple og Samsung stort set været eneherskere på top 10 over de mest solgte smartphones. Og det er aldrig godt for konkurrencen og udviklingen, hvis to så store spillere låser markedet, som det sker nu.

I februar var OnePlus Nord og Huawei P30 Pro undtagelsen. Men i marts blev det endnu værre. Her lå alene den billige OnePlus N100 nummer syv hos Telenor, hvilket formentlig skyldes en kampagne og telefonens lave pris.

Resten af telefonerne hos de fire største selskaber kommer nu fra Apple og Samsund, der stort set har opnået et duopol i Danmark. Og ingen udefra kan tilsyneladende presse deres dominans.

Skarp pris

Umiddelbart er der ingen åbenlys forklaring på, hvorfor Apple og Samsung deler markedet mellem sig. Det er jo ikke, fordi smartphones fra andre producenter er dårlige eller utilgængelige.

Jeg vil tilmed påstå, at det er let at finde en telefon, som er bedre eller i hvert fald mindst lige så god som for eksempel en Samsung Galaxy A32 5G, der ligger på hitlisten. Det til trods for at modellen må siges at være en af de mere ukendte billige telefoner.

Det seneste forsøg på at bryde duopolet kommer fra Xiaomi, der er oplagte til at overtage Huaweis plads på markedet.

Xiaomi ligner og føles som en Huawei, og prisen er tilmed skarp for en Xiaomi Mi 11, som er topmodellen med 108 megapixels kamera og Qualcomm Snapdragon 888-processor. Dens pris kan ingen andre matche.

Bedste til dato

Motorola G100 er et andet godt bud i den øvre mellemklasse og ifølge rygterne lurer Sony Xperia 1 III lige omkring hjørnet. Allerede nu er Xperia 5 II et fantastisk godt bud fra Sony.

Endelig forsøger OnePlus at lave lidt larm i gaden, men det flytter altså ikke rigtigt noget på hitlisterne, selvom OnePlus 9 Pro er firmaets bedste smartphone til dato.

Tilbage står det kedelige faktum, at udvalget er stort, men at danskerne alligevel primært køber Apple og Samsungs produkter.

Teleselskabernes top 10 3 (Hi3G Danmark) iPhone 12 Pro iPhone SE iPhone 12 iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Mini iPhone 11 Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy A51 Telenor iPhone 12 Pro iPhone SE iPhone 11 Samsung Galaxy S21 iPhone 12 iPhone 12 Pro Max OnePlus N100 Samsung Galaxy A51 iPhone 12 Mini Samsung Galaxy A41 Telia iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy S21 iPhone SE Samsung Galaxy A51 iPhone 11 iPhone 12 Mini Samsung Galaxy S20 FE YouSee iPhone 12 Samsung Galaxy S20 FE iPhone SE iPhone 12 Pro Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy S20 Ultra iPhone 11 iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro Max Samsung Galaxy A32 5G Kilde: MereMobil.dk Vis mere Vis mindre