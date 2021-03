Unge overser digital fælde

NETSVINDEL: Mange unge medvirker i uvidenhed til at hvidvaske penge for kriminelle

Selvom de fleste unge er både meget digitalt aktive og ganske bevidste om farerne ved at handle på nettet, så mangler op mod halvdelen af dem basal viden om en digital fælde. Nemlig risikoen for at de ender som muldyr og i sidste ende får en straf for at hjælpe kriminelle med at hvidvaske penge fra bedragerier på nettet.

Det afslører en aktuel rundspørge, som Finans Danmark - bankernes organisation - har lavet blandt 1008 unge mellem 18 og 30 år.

- Når ’gamle Bodil’ er blevet snydt på nettet, har de kriminelle brug for at få pengene anonymt ud til sig selv.

- Her rekrutterer de unge, hvor tallene desværre viser, at det ikke er en risiko, som mange unge kender til eller forstår, forklarer Michael Busk-Jepsen, der er digitaliseringsdirektør i Finans Danmark.

Gode råd Stil ikke din konto til rådighed for andre. Du skal heller ikke hæve penge for fremmede, du tilfældigt møder Oplys aldrig bankoplysninger til nogen, medmindre det er personer, du har tillid til Hvis du mistænker, at du medvirker til kriminalitet, så stop straks enhver overførsel. Kontakt din bank eller den tjeneste du har brugt til overførslen Pas på uopfordrede e-mail eller uopfordret kontakt via sociale medier med løfte om nemme penge Vær skeptisk over for jobtilbud der lover dig betydelige pengebeløb for en minimal indsats og ikke stiller krav om uddannelse eller erfaring Afvis jobopgaver der alene handler om at bruge din konto til at overføre penge Kilde: Politiets landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK) Vis mere Luk

Interessante ofre

At være muldyr for andre vil sige, at man for eksempel bliver opsøgt på nettet eller privat og opfordret til at tage imod penge på sin konto eller Mobilepay. Og så udbetaler beløbet kontant til den, der har bedt om tjenesten - i nogle tilfælde mod at få for eksempel 100 kroner for ulejligheden.

Problemet er bare, at pengene i en række situationer slet ikke kommer fra den, der beder om tjenesten. Men for eksempel er overført fra en konto, der tilhører et offer for digital kriminalitet.

Fidusen for de kriminelle er, at de på den måde kan sløre, hvem der i sidste ende får pengene fra et digitalt bedrageri.

Og problemstillingen er voksende viser tal fra bankerne og politiet, der årligt registrerer tusindvis af sager, hvor der er brugt primært unge til at være muldyr for kriminelle.

- De unge er interessante som muldyr, fordi de har en konto og en ren straffeattest.

- Derfor er der virkeligt brug for at løfte vidensniveauet, når næsten hver anden ung svarer, at de aldrig har hørt om begrebet eller kender konsekvenserne af at tage imod penge, der kommer fra kriminalitet.

Den moderne lokker

Også hos Forbrugerrådet Tænk mener man, at tallene skal tages meget alvorligt.

- Det er enormt bekymrende, at vi som forældre måske ikke har den fornødne viden, og derfor ikke er gode nok til at fortælle de unge om det her.

- Det er jo den moderne udgave af historien om manden i en hvid, lang frakke, der kommer med en slikkepind i lommen.

- Ham fik vi som børn besked om at holde os langt fra, lyder det fra Ulla Malling, der har ansvaret for appen ’Mit digitale Selvforsvar’, som drives i et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden.

- Som forældre har vi oplagt en opgave med at forstå og få fortalt, hvad de unge skal være opmærksomme på.

- Jeg ved også, at politiet har fokus på unge muldyr, fordi det kan opleves som en banal ting, at man hjælper nogle andre med at hæve penge i en snæver vending i nattelivet eller blandt vennerne. Det er det bare ikke og kan koste en plet på straffeattesten.

Her går det godt Rundspørgen fra Finans Danmark viser, at godt hver tredje unge har været udsat for forsøg på digital svindel. Men det er et absolut mindretal af dem, der ender med at gå i fælden. Forklaringen er blandt andet, at de er opvokset med det digitale liv, hvor kontanterne erstattes af elektronisk penge. Og så er de ikke mindst forsigtige og skeptiske. - Man kunne jo godt frygte, at unge var fartblinde, fordi de bare tror, at de har styr på det hele. - Men det her viser jo, at de faktisk har fokus på det. Det er megapositivt, lyder skudsmålet fra Ulla Malling. De unge får også ros for at være blandt dem, der er mest flittige til at bruge digitale sikkerhedsløsninger som NemID nøgleappen.

Brug for samarbejde

Forbrugerrådet Tænk og i Finans Danmark er enige om, at der er brug for en fælles indsats.

- Det er helt tydeligt, at det er i vækst, og man går efter de unge, fordi de ud fra de kriminelles synspunkt passer perfekt ind. Man kan bruge dem til at få pengene ud.

- Når man samtidig har en for lav viden blandt de unge, som bliver ofre for det her, får vi et problem, lyder vurderingen fra Michael Busk-Jepsen hos Finans Danmark.

Løsningen er ifølge Ulla Malling fra Forbrugerrådet Tænk endnu mere samarbejde.

- Tekniske løsninger er ikke nok og kan ikke stå alene. Det kan øget opmærksomhed hos forbrugerne heller ikke.

- Derfor er det vigtigt, at alle parter i det her - borgere, firmaer og myndigheder - fælles gør noget for, at vi kan få den digitale svindel bekæmpet.