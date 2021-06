Vælg det rigtige smart lys

Der er flere grunde til at tage den med ro, når du kaster dig over indkøbet af det første smart lys til dit hjem. Vælg pærer til at par vigtige lamper i stuen og udbyg senere hvis du føler dig tryg ved systemet. Og det giver mening for dig at have smart lys i andre dele af huset.

Både fordi det hurtigt kan løbe op. Men ikke mindst fordi du teknologisk kan forkøbe dig i udstyr, der senere viser sig slet ikke at passe til de behov, du har.

Producenterne af de avancerede pærer, lysskinner og anden belysning fortæller dig gerne historien om, hvordan du kan snakke til, indstille og styre lyset. Og det kan du også. Spørgsmålet er bare, hvor meget du i sidste ende får brug for og vil bruge det.

Min erfaring er, at alene muligheden for at kunne styre noget lys i huset med en fysisk fjernbetjening er et klart fremskridt.

3 vigtige råd Kan det bruges uden app: Tro mig - du bliver glad for at kunne bruge en fysisk fjernbetjening eller en sensor til at kontrollere dit smarte lys med. En app eller stemmestyring er nemlig ikke altid lige så smart. Hvem taler det med: De bedste produkter fungerer både med Google Home og Apple Home. Men kan systemet også aktiveres af en smart ringeklokke, et overvågningskamera eller en bevægelsessensor? Det er værd at tjekke, før du vælger system. Hvad med ledninger: Smart lys kan også være udstyr, der kræver en ledning og adgang til en stikkontakt. Find ud af om ledningen er lang nok. Og hvordan strømforsyningen ser ud.

Derimod er jeg trods min tekniske baggrund aldrig blevet fan af stemmestyring. Heller ikke muligheden for at sætte særlige scener, afhængigt af hvor du er i huset, er noget, jeg har haft stor glæde af.

Udover den fysiske fjernbetjening af grupper af smart lys i for eksempel en stue, vil jeg anbefale dig at overveje en bevægelsessensor, som kobles sammen med dit smart lys.

Det kan være på toilettet eller i en gang, hvor du ikke skal lede efter en knap, men automatisk får lys de rigtige steder, når der er bevægelse på stedet.

Her er pæren fra LIFX, Clean, der ifølge firmaet også har en antibakteriel funktion. Pr-foto

5 gode valg

LIDL: Det tyske supermarked har lavet en serie, der hele tiden vokser, af smart lys og smarte enheder. Systemet understøtter zigbee-standarden og Google Home. Vi kan særligt lide deres genopladelige lampe, der kan flyttes rundt og sælges i en model med hvidt lys og en med farver.

Philips Hue: Det førende mærke inden for smart lys, der bogstaveligt har alt inden for smart belysning. Også udstyr der kan tåle vand og bruges udenfor.

Hele plader af smart lys er en teknologi, som Nanoleaf har specialiseret sig i. Pr-foto

LIFX: Navnet udtales life-x og er både teknologisk og prismæssigt et stærkt alternativ til Philips Hue. Har senest lanceret en pære kaldet Clean, der også har en antibakteriel funktion.

Ikea: Møbelgiganten er naturligvis med på vognen med et stort udvalg af smarte pærer og anden intelligent belysning. Har lavet sin egen ganske gode app til iOS og Android.

Nanoleaf: Specialiseret i flade lyspaneler, du frit kan koble sammen og dekorere en væg eller et helt rum med.