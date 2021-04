Vandt millioner: Afvist af spilfirma

Hvad gør man, hvis der pludselig står næsten 15 millioner kroner på ens digitale spilkonto? Britiske Andrew Green gjorde, hvad mange ville gøre: Festede løs.

Faktisk var der så meget gang i festen tilbage i 2018, da han vandt de mange penge på et spil på sin mobiltelefon, at han overtrak sin bankkonto. Men det betyder jo ingenting, når man er blevet mangemillionær. Eller?

Problemet for Andrew Green var nemlig, at det store spilfirma Betfred nægtede at udbetale pengene, da han bad om det. Forklaringen var, at der ifølge det firma, der lavede spillet for Betfred, var sket en softwarefejl.

Derfor havde han ingenting vundet, lød svaret, selvom pengene allerede var sat ind på hans Betfred spillekonto.

Der stod i 2018 over 1,7 millioner kroner i Andrew Greens digitale pung hos Betfred. Men først nu får han pengene plus renter udbetalt. Skærmdump

Vandt en million kroner i frokostpausen

Undskylder 'forsinkelsen'

I stedet forsøgte Betfred nu at spise briten af med først 250.000 kroner og senere det dobbelte. Men det ville Andrew Green ikke finde sig i og trak Betfred i retten.

Det var det helt rigtige træk, for han har efter mere end tre års kamp nu fået medhold i, at afvisningen var nonsens.

Der står nemlig intet i betingelserne for spillet, der giver firmaet lov til at afvise udbetalingen med den forklaring. Og ifølge BBC anerkender Betfred i dag, at Andrew Green skal have sine penge, selvom firmaet kunne vælge at anke dommen.

- Vi vil gerne undskylde over for Mr. Green for forsinkelsen i udbetalingen af hans penge, siger en talsmand til mediet.

