Vil forbyde bitcoins

Indien vil give borgerne et halvt år til at sælge den digitale valuta, de i dag ejer - herefter er det ulovligt at eje, handle eller mine valutaerne

Et lovforslag, der ifølge Reuters er på vej til at blive vedtaget i Indien, vil gøre det kriminelt at eje eller handle med digitale valutaer som bitcoins i landet. Det skal også være strafbart at mine valutaerne.

Bliver forslaget til lov, vil Indien få verdens strengeste regler for valutaen, der er i voldsom vækst. Ejere af digitale valutaer får et halvt år til at sælge dem.

Faldt for bitcoin-annonce: Blev snydt for en kvart million

Tvang kursen ned

Og nyheden fik da også kursen på netop bitcoins til at falde. For Indien er et stort land og ikke mindst marked at miste for en ny digital økonomi.

Digitale valutaer har i øvrigt de seneste år fået hårdt kritik fra højeste sted i Indien.

Her opfattes særligt bitcoins og valutaens voldsomt stigende kurs som et muligt fupnummer, der kan koste almindelige investorer dyrt.

Bitcoin sætter ny rekord