Vil svindle Ekstra Bladet

Hvis ens forretning bygger på at lyve og forsøge at narre sig til penge, er Ekstra Bladet nok det sidste sted, man skal kontakte. Men det er netop, hvad det omstridte 'firma' IDS Denmark - også kendt som DNS Denmark - i dag gjorde.

Ekstra Bladets officielle mailkonto blev onsdag eftermiddag spammet med en besked om, at 'firmaet' - der sandsynligvis holder til i Holland - gerne vil hjælpe os. Der er nemlig ifølge 'Frederik Pedersen' fra IDS Denmark, nogen som forsøger at registrere en hjemmeside, der ligner vores: ekstrabladet.eu.

Bedrager sig til penge

Et hurtigt tjek af registeret over eu-domæner afslører imidlertid, at det tilbudte domæne allerede er ejet af Ekstra Bladet via JP/Politikens Hus.

Med andre ord er de mails, som de ukendte svindlere sender rundt, ikke alene løgnagtig og ulovlig markedsføring.

I dette tilfælde forsøger 'firmaet' nemlig samtidig at bedrage sig til penge ved at påstå, at de kan overdrage et domæne, som offeret - her Ekstra Bladet - allerede ejer.

Her er hele mailen Kære Hr. / Frue Vi vil gerne informere dig om, at vi har modtaget en registreringsanmodning for domænenavnet www.ekstrabladet.eu. I vores system kan vi se, at du er ejeren af domænenavnet www.ekstrabladet.dk. Vi vil gerne tilbyde dig muligheden for at registrere domænenavnet www.ekstrabladet.eu til dig selv. Hvis en anden person registrerer domænenavnet, kan dette have vidtrækkende konsekvenser. Dette kan omfatte forvirring i søgemaskinerne eller skade på omdømme. Vi kan dog afvise en anden person og omdirigere domænenavnet www.ekstrabladet.eu til dit nuværende domænenavn www.ekstrabladet.dk. Du får det første valg for domænenavnet. Derved undgår du potentielle problemer i fremtiden. Vi kan registrere domænenavnet for dig i en periode på ti år. Dit domænenavn vil ikke kun blive registreret i denne periode, men også beskyttet. Den årlige pris er 219,95 DKK pr. år. Den unikke samlede pris er 2199,50 DKK (ekskl. moms). Vil du gerne registrere domænenavnet til din egen organisation? Svar på denne e-mail med dit navn, adresse og momsnummer inden for 48 timer efter modtagelse af denne e-mail. Hvis vi har din tilladelse, afviser vi en anden person og registrerer domænenavnet for dig. Med venlig hilsen Frederik Pedersen IDS Denmark www.idsdenmark.com Vis mere Luk

Kulegraves af myndighederne

Ekstra Bladet har de seneste uger modtaget adskillige henvendelser fra netbrugere, der har fået lignende tilbud. Den danske organisation DK-Hostmaster, der registrerer danske domæner, har ligeledes lagt en advarsel ud.

I nogle tilfælde har mindre firmaer også sagt ja til at købe et domæne, som i de fleste tilfælde slet ikke er reserveret eller ejet af andre, selvom 'Frederik' og andre sælgere med danskklingende navne påstår det.

Det er i stedet et domæne, som IDS Denmark/DNS Denmark køber billigt og sælger dyrt videre i det øjeblik, at ofrene accepterer at betale dem 10 års domæneafgift forud for navnet.

Det er fortsat ikke muligt at få kontakt med bagmændene, der gemmer sig bag falske adresser på Regus-kontorhoteller. Og i øvrigt hærger på lignende måder i en række af andre EU-lande.

Forbrugerombudsmanden og de hollandske myndigheder er nu i gang med at kulegrave sagen og forsøger som Ekstra Bladet at finde frem til bagmændene.