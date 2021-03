Vinder på lyden

Æv altså.

Min ærgrelse var nem at få øje på allerede i begyndelsen af testen af dagens in-ear-hovedtelefon kaldet T8505. For selvom Philips sidste år vandt reddot-prisen for godt design og fremragende lyd, har modellen en fejl, der er svær at overse: Touchbetjeningen.

Jeg har enkelte gange været ved at gå ud af mit gode skind, når funktionerne har hoppet rundt eller slet ikke er sket. Og selvom man sikkert kan beskylde mig for at have kluntede fingre, så er det en akilleshæl i en model, der på alle andre områder fungerer rigtigt godt.

Komforten og lyden er god i headsettet fra Philips. Men styr det hele fra din iPad eller telefon. Det er nemmere. Pr-foto

Andre knækker koden

Problemstillingen med touchbetjening, der ikke vil, som brugeren - læs mig - ønsker, er ikke ny. Samsung har haft lignende problemer og er fortsat ikke i mål.

Omvendt har både Apple og danske Jabra knækket koden ved at holde sig til enten rent fysisk knapper eller noget midt imellem, der faktisk virker.

Og det er synd at det ikke lykkes for Philips, da lyden og komforten til prisen er på et højt niveau i T8505.

Fortjener en anbefaling

Det er også forklaringen på, at jeg faktisk anbefaler, du overvejer, om denne model kunne være den rigtige for dig.

For mens betjeningen altid kan ske på din telefon eller andre lydenheder - eller måske løses med en firmwareopdatering - er det svært at gøre meget ved en dårlig lydkvalitet i en hovedtelefon, der ikke fungerer.

Men det gør T8505, da den leverer et fyldigt lydbillede med rigelig bas, men også den diskant og klarhed i stemmerne, som mange får brug for at lytte på i en podcast. Jeg kan faktisk rigtigt godt lide lyden her.

Byggematerialerne er ok uden at være prangende. Og designet er trods prisen fra reddot også god, men ikke i top. Jeg synes, at det store etui er på kanten til at være for stort, faktisk.

Det skal du vide Type: Bluetooth 5.0 in-ear-hovedtelefoner Rækkevidde: Op til 10 meter Ladning: Via USB-C eller trådløs lader Taletid: Seks timer Opladetid: 1,5 timer Samlet batteritid (enheder + etui): 24 timer Vand/støvbeskyttelse: JA, IPX4 Mikrofoner: To i hver øreprop Medfølgende øredutter: Tre størrelser

Etuiet er i den større ende. Pr-foto

Oplagte konkurrenter

Det trækker samlet op, at den aktive støjreduktion i modellen er rigtig fin. At du samtidig kan lade trådløst, og at enhederne er beskyttet mod det værste støv og vand, skader heller ikke.

Udover den tvivlsomme touchbetjening har Philips imidlertid en anden ting imod sig. Nemlig at der er flere stærke konkurrenter på markedet.

Det helt oplagte alternativ er fortsat Jabra, der med sin Elite-serie leverer bedre designede, mindre enheder, der også lyder godt. Og som ikke mindst er til at betjene, uden at man bliver vanvittig.

Du kan lade etuiet trådløst eller med det medfølgende USB-C-kabel. Pr-foto