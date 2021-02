Voldsom stigning i falske beskeder

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

37,17 kroner - og så er din pakke på vej.

Eller endnu bedre: Du er kommet til at betale din faktura til Postnord to gange, og nu skal du bare klikke for at få dine penge retur.

Opfindsomheden i de falske beskeder, som stadigt flere danskere får som en mail eller sms, er ikke blevet mindre under coronaen. Og antallet er på samme måde voldsomt stigende.

- Jeg er ikke i tvivl om, at formålet er at høste data fra dem, der ender med at klikke sig videre.

- Svindlerne er på fiskeri efter noget, der kan give dem en større gevinst, forklarer Ulla Malling, der har ansvaret for appen 'Mit digitale Selvforsvar'.

Sådan ser en af de mange beskeder ud. Skærmdump

Bliver bare ved

Udviklingen kan også ses i appen, som Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden står bag. Her advarer flere brugere hinanden, når beskederne florerer.

– Og det er påfaldende, at de her beskeder fortsætter med at strømme ud til mange danske netbrugere.

– For svindlerne bliver jo nok ikke ved med at bruge energi på det, hvis de ikke fik et eller andet ud af det, lyder analysen fra Ulla Malling.

Kan blive dyrt Selvom det kan virke banalt at blive bedt om at indtaste sit navn og adresse på en hjemmeside, så kan det være begyndelsen til et digitalt mareridt. Svindlernes mål er nemlig at lave en profil af dig og nu eller senere at få dig til at udlevere flere data.

Genbruger beskeder

Udviklingen har man for længst opdaget hos Postnord, der så sent som i slutningen af januar udsendte endnu en advarsel på de sociale medier til kunderne. Det klare råd er både at bruge den gratis app til digitalt selvforsvar, men også firmaets egen app til at spore pakker.

- Vores indtryk er klart, at samme type af formuleringer går igen i de her beskeder.

- Nogle gange er det som en sms, der ser ud til at komme fra alt fra Postnord og DHL til DAO og GLS. Andre gange er det en mail, hvor modtagerne bliver opfordret til at klikke på et link for at få deres pakke videre, fordi der lige skal betales et mindre beløb i restporto.

– Eller man mangler at indtaste de sidste oplysninger for, at pakken kan nå frem fra fragtcentralen, forklarer Ulla Malling.

Denne besked er blevet sendt rundt i denne uge og lover, at man får penge tilbage, hvis man klikker sig videre. Det er naturligvis løgn. Skærmdump

Lad være med at klikke

Og hun er enig med Postnord og andre pakkefirmaer, når de opfordrer deres kunder til at bruge de autoriserede apps og officielle hjemmesider til at tjekke status på en pakke.

- Lad være med at klik på links og gå i stedet direkte til pakkefirmaets hjemmeside eller app med dit trackingnummer.

- Det tager ganske vist lidt længere tid, men den er altså godt givet ud.

Men man skal også blive bedre til at holde styr på, om der faktisk er bestilt en pakke, mener hun.

- Hvis du ikke venter på noget, er det jo en ekstra grund til at være skeptisk.

