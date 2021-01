YouSee fyrer i kundeservice

TIP OS: Kender du mere til sagen? Del din viden i en mail til tech@eb.dk - fortrolighed gives, hvis dette ønskes

- Der skal flere kunder og penge i kassen.

Det var budskabet, som ansatte i YouSee's kundeservice tidligere i dag fik besked om ved en omfattende video-orientering, som selskabets ledelse overbragte til afdelingerne i blandt andet Aarhus, Odense, Kolding og Sønderborg.

Mindst 125 fyres

For at understrege pointen med 'flere penge i kassen' blev der samtidig sat et tal på, hvor mange ansatte firmaet mener, at man kan undvære til blandt andet at servicere kunderne:

Mindst 125 bliver fyret i denne måned, og ifølge Finans kan tallet nå op til 500. Det er blot den seneste af en række fyringsrunder, der de seneste år har ramt teleselskabet.

De første ansatte i netop kundeservice fik ifølge Ekstra Bladets oplysninger deres fyreseddel allerede i dag.

Og blandt medarbejderne bliver udmeldingen naturligvis mødt med chok, men man er heller ikke overrasket, fortæller flere af dem mandag aften til Ekstra Bladet.

Kundeflugten efter blandt andet striden med Discovery gør for alvor ondt nu.

YouSee: Primært kontorfolk

Ledelsen i YouSee, der formelt er en del af firmaet Nuuday, understreger over for Ekstra Bladet, at kundeservice blot er en del af de områder, der nu mister ansatte.

Der er primært tale om kontorfolk, men selskabet bekræfter fyringstallet.

- Vi ser et stort fald i brugen af bredbånd på ADSL, altså på kobbernettet, samt brugen af fastnettet, det er ret markant, forklarer Michael Moyell Juul, der står i spidsen for Nuuday, til ITWatch.

- Det udløser, at vi må skære i omkostningerne løbende.

